Eine besondere Ehrung hat ein Auszubildender des Luftfahrtzulieferers Diehl Aviation erfahren. Florian Günther aus Ingerkingen ist von der IHK Ulm als landesbester Auszubildender in seiner Fachrichtung ausgezeichnet worden. Im Dezember folgt eine weitere Ehrung in Berlin für den bundesweit besten Abschluss in seinem Jahrgang.

„Es ist etwas ganz Besonderes für mich“

Der 21-Jährige hat vor drei Jahren seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie bei Diehl Aviation in Laupheim begonnen. „Ein guter Freund von mir hatte die gleiche Ausbildung bei Diehl gemacht und nur Gutes berichtet. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und bin bis heute sehr glücklich damit“, schildert der Ingerkinger.

Wir haben uns riesig für Florian gefreut. Ausbilder Daniel Seefelder.

Im Juli hat er seine Ausbildung abgeschlossen. Dass er deutschlandweit der beste Auszubildende in seiner Fachrichtung wurde, sei für ihn überraschend gekommen. „Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist etwas ganz Besonderes für mich“, betont Günther.

Überrascht war auch das Ausbildungs-Team von Diehl, als es den Anruf der IHK erhielt, dass ihr Auszubildender den bundesweit besten Abschluss hat. „Wir waren hin und weg“, freut sich Ausbilder Patrick Zimmermann. Bei der Vielzahl an Ausbildungsplätzen deutschlandweit die beste Note zu erzielen, das sei außergewöhnlich. „Wir haben uns riesig für Florian gefreut“, sagt Ausbilder Daniel Seefelder.

Er habe Florian Günther als einen Menschen kennengelernt, der leicht lernt und seine Arbeit schnell meistert. „Es freut uns auch als Betrieb riesig, weil es zeigt, dass das, was wir in der Ausbildung in die Person gesteckt haben, sich bezahlt macht.“

Azubis lernen Abteilungen im Betrieb kennen

In seiner Ausbildung lernte Günther die handwerklichen Fertigkeiten sowie Materialien und Werkzeuge kennen, die es braucht, um Flugzeugverkleidungen herzustellen. „Wir arbeiten mit in Harz getränktem Glasfasergewebe, das in einer Form unter Druck und Temperatur ausgehärtet wird“, schildert Günther.

Während seiner Ausbildung durchlief der 21-Jährige verschiedene Abteilungen, in denen er für je acht bis zehn Wochen mitarbeitete. „Es geht darum, eine möglichst große Bandbreite abzudecken. Der gesamte Materialprozess wird abgebildet, vom Rohmaterial bis zum fertigen Teil, das wir ausliefern“, schildert Zimmermann. „Für den Azubi ist das immer eine Bewerbung in den Abteilungen können sie sich beweisen.“

Diehl Aviation ermöglicht am Standort Laupheim jedes Jahr rund 20 neuen Azubis den Ausbildungsstart. Bundesweit sind bei Diehl Aviation rund 110 junge Talente auf dem Weg zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung.

Carolin Wendel, Personalleiterin bei Diehl Aviation: „Ausbildung und Nachwuchsförderung haben für Diehl Aviation Priorität. Wir spüren den zunehmenden Fachkräftemangel. Mit einer guten Ausbildung unterstützen wir junge Menschen schon frühzeitig in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und begeistern gleichzeitig Expertinnen und Experten von morgen schon heute für unser Unternehmen. Damit investieren wir gleichermaßen in die Zukunft der jungen Talente wie auch in die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.“

Wir sind ein junges Team und mit den Azubis per Du. Patrick Zimmermann

21-Jähriger blüht in der Ausbildung bei Diehl auf

Das Unternehmen bietet darüber hinaus die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuqualifizieren: Dazu gehören Sprachkurse und luftfahrtrechtliche Weiterbildungen ebenso wie die Aussicht, nach der Ausbildung den Meister zu machen oder sich beispielsweise zum Technischen Fach- oder Betriebswirt weiterzubilden. Daniel Seefelder, Ausbilder bei Diehl Aviation in Laupheim:

„Wir machen vieles möglich. So hatten wir auch schon Azubis, die berufsbegleitend noch die Fachhochschulreife gemacht und dann ein duales Studium bei Diehl begonnen haben. Auch Qualifizierungen in Vollzeit werden von uns unterstützt ‐ indem diese Mitarbeitenden nach ihrer Weiterbildung eine Garantie auf Wiedereinstellung erhalten.“

Man konnte auch mal zusammen Scherze machen, es war nicht immer alles nur ernst. Florian Günther

Auch Florian Günther will in einem Jahr eine Weiterbildung beginnen. „Die Auszeichnung hat mich in jedem Fall darin bestärkt“, sagt er. Langfristig wolle er sich zum Techniker ausbilden lassen oder ein duales Studium bei Diehl beginnen. „Jetzt will ich erstmal richtig im Berufsleben ankommen. Darauf freue ich mich“, sagt Günther und betont, in der Ausbildung sei er richtig aufgeblüht: „In der Schule standen die Lehrer immer klar über einem, in der Ausbildung sind mir die Ausbilder auf Augenhöhe begegnet.“

„Es war nicht immer alles nur ernst“

Den lockeren Umgang wollen auch die Ausbilder beibehalten. „Wir sind ein junges Team und mit den Azubis per Du“, sagt Zimmermann. Klar gebe es auch Regeln, an die sich die Auszubildenden halten müssten.

„Wir sehen hier unseren Erziehungsauftrag und wollen die jungen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung stärken“, betont er. Dazu gehöre aber auch Spaß bei der Arbeit. Das schätzte auch Günther sehr in seiner Ausbildung: „Man konnte auch mal zusammen Scherze machen, es war nicht immer alles nur ernst.“