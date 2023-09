In ihrem neuen Roman „Jetzt bist du da“ geht die in Laupheim geborene Schriftstellerin Sandra Hoffmann der Frage auf den Grund, ob man seinem sexuellen Verlangen nachgeben darf. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die 42 Jahre alte Erlebnispädagogin Claire und der 16-jährige Jannis. Am Donnerstag, 5. Oktober, stellt Hoffmann ihren Roman in den neuen VHS-Räumen am Stadtbahnhof vor.

Sie sind in Laupheim geboren und im Umland aufgewachsen. Wie ist denn ihr Verhältnis zu der Stadt?

Ich bin in Laupheim geboren, aber in Biberach zur Schule gegangen. Darum ist meine Verbindung größer zu Biberach. Aber was das Heimatgefühl für Landschaft betrifft, das ist schon stark in der Gegend verwurzelt. Die Rapsfelder und die weiten Flächen, wo Getreide wächst, die Baggerseen, das ist schon speziell in dieser Gegend. Das ist meine Kindheit.

Kommen Sie häufiger her?

Ich komme schon regelmäßig. Meine späte Sozialisation ist aber Tübingen. Da habe ich studiert und lange gelebt. Darum ist es mir zu einer erwachseneren Heimat geworden.

Seit zwölf Jahren leben Sie nun aber in München. Ist das auch Heimat?

München musste Heimat werden. Ich bin meines Mannes wegen hergekommen. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich wahrscheinlich nach Berlin gegangen. Inzwischen mag ich die Stadt aber wahnsinnig gerne. Münchner Sommer sind groß und die Herzlichkeit der Menschen ist bestechend.

In Ihrem neuen Roman „Jetzt bist du da“ ist der Wald die Heimat der Protagonistin Claire. Warum haben Sie den als Schauplatz ausgewählt?

Meine Protagonistin ist eine Einsiedlerin. Ich habe eine Figur erzählen wollen, die nicht so gerne unter Menschen ist, außer in ihrer Profession. Claire ist Erlebnispädagogin und hat ein Camp zusammen mit einem alten Freund. Sie hat sich in den Wald zurückgezogen, weil sie das Gefühl hat, sie kann besser alleine leben.

Klassischerweise ist das Eremitentum etwas, das in der Literatur Männern zugeschrieben wird. Drehen Sie diese Geschlechterkonstellation bewusst um?

Es war für mich wichtig und klar, dass es eine Frauenfigur sein muss. Ich betrachte das auch als Form von Emanzipation. Jede Frau sollte die gleichen Möglichkeiten haben wie ein Mann und es sollte ihr möglich sein, draußen in einer Hütte zu leben. Claire ist eine, der muss das erst gelingen, ihren Ängsten zu widerstehen. Aber sie schafft es, dort alleine zu leben. Das war mir wichtig, dass eine Frau das genauso kann.

Im Mittelpunkt Ihrer Erzählung steht das erotische Verlangen zwischen der Erwachsenen Claire und dem Jugendlichen Janis. Inwiefern ist es wichtig, dass sich die Beziehung zwischen den beiden im Wald entfaltet?

Es musste der Wald sein. Im Roman geht es darum, dass der 16-jährige Janis im Camp bemerkt, dass er Claire nicht nur toll findet, sondern auch total anziehend. Er findet raus, wo sie wohnt, fährt da hin und konfrontiert sie mit seinem Bedürfnis, ihr nahe zu sein. Sie spürt das auch und ist nun damit konfrontiert, dass Janis 16 ist und im Camp ihr Schutzbefohlener war. Als Pädagogin ist sie sich bewusst, dass sie diesen Gefühlen nicht nachgeben darf, aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Der Wald ist der perfekte Ort für das, was im Roman verhandelt wird, weil er wie ein weiterer Protagonist fungiert. Die Tiere im Wald handeln rein triebhaft. Sie können nicht entscheiden: Darf ich, will ich oder kann ich? Aber der Mensch kann immer eine Entscheidung treffen. Auch im sexuellen Begehren kann man „Nein“ sagen.

Ihr Roman wird immer wieder als Gegenentwurf zu mit Vladimir Nabokovs „Lolita“ bezeichnet. Finden Sie diesen Vergleich passend? Immerhin geht es darin darum, wie der erwachsene Mann Humbert Humbert Sex hat mit einem zwölfjährigen Mädchen.

Ich habe irgendwann „Lolita“ gelesen und wusste, das könnte man heute nicht mehr so erzählen, und ich würde es auch nicht so erzählen wollen. Ein erwachsener Mann, der Erzähler, folgt seinem Begehren zu einem minderjährigen Mädchen. Er erzählt das in aller Offenheit und in der vermeintlichen Gewissheit, dieses Mädchen möchte das auch. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich fand, dass das als Erzählperspektive problematisch ist. Dieses Mädchen hat überhaupt keine eigene Stimme in dem Text. Das war für mich in meinem Roman das Zentrale, dass ich im Mittelteil des Buches eine zweistimmige Erzählung habe. Es ist ein Drehen um beide Figuren, deren Perspektiven beide erzählt werden.

Besteht die Abgrenzung zu „Lolita“ also vor allem in der Erzählweise?

Die Abgrenzung besteht auch darin, dass mein Roman davon erzählt, dass man begehren kann, sich aber auch gegen dieses Begehren auflehnen kann. Es ist auch so, dass Claire am Ende sehr viel versehrter aus der Geschichte rausgeht als der Junge.

Wie kamen Sie auf die Idee zu Ihrem Roman?

Mir kam da diese Claire im Wald, die unabhängig sein will. Ich kann Ihnen nicht so wirklich erklären, wie das passiert. Manchmal wachsen einem solche Figuren zu. Und dann wollte ich im Grunde auch die Umkehrung von „Lolita“ schreiben. Wie würde man das heute erzählen? Und wie würde man es erzählen, wenn innerhalb des Machtgefälles die Person, die die Verantwortung hat, eine Frau wäre? Das hat mich interessiert.

Haben Sie bestimmte Rituale oder Gewohnheiten, die Ihnen beim Schreiben helfen?

Das laute Vorlesen ist für mich total wichtig für den Schreibprozess. Wenn ich mich morgens um neun Uhr an den Schreibtisch setze, lese ich mir laut vor, was ich am Vortag geschrieben habe, korrigiere und schreibe dann weiter. Und wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo der Roman hingeht, mach ich die wahnsinnigsten Sachen. Manchmal google ich drei Monate lang morgens erstmal Laufschuhe, um mir am Ende dann keine zu kaufen. Das ist einfach nur eine Obsession. Und dann macht es irgendwann „klack“ in meinem Kopf.

Und dann läuft’s?

Dann läuft’s.

Das hat schon etwas Symbolhaftes, dass sie ausgerechnet nach Laufschuhen suchen.

(Lacht). Ja, ich glaube, viele von uns machen so komische Sachen. Früher fand ich das immer schlimm. Inzwischen habe ich aber verstanden, dass es notwendig ist und in Ordnung, weil sich dabei irgendwas zurechtrüttelt im Kopf.

Haben Sie schon die Idee für ihr nächstes Buch oder dauert es immer eine Weile, bis Sie sich einem neuen Projekt widmen können?

Ich habe schon eine Idee. Aber gleichzeitig merke ich, es ist noch zu früh. Es braucht immer eine gewisse Zeit, in der ich dann Interviews führe oder auf Lesungen über das Buch spreche. Dann geht der Text langsam von mir weg. Noch bin ich aber nicht an dem Punkt, dass ich etwas Neues anfangen kann.

Verraten Sie uns die Idee für Ihr neues Buch?

Nein, auf keinen Fall. Viel zu früh. (lacht)

Zur Person

Sandra Hoffmann wurde 1967 in Laupheim geboren und ist im Umland aufgewachsen. Nach der Schule hat sie eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin absolviert und in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Anschließend studierte sie Literaturwissenschaft, Mediävistik und Italianistik an der Universität Tübingen. Seit 2003 ist sie freie Schriftstellerin. Hoffmann hat sieben Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche Stipendien und Preise erhalten hat, darunter den Thaddäus-Troll-Preis. Als freie Autorin arbeitet sie für Radiosender und „Die Zeit“. Zudem unterrichtet sie literarisches Schreiben, etwa am Literaturhaus München. Hoffmann lebt mit ihrem Mann in München.