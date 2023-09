Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr ist es am Mittwoch in Laupheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Seniorin gegen 13.15 Uhr mit ihrem Toyota in den Kreisverkehr in der Biberacher Straße/Ulmer Straße ein. Dabei übersah die Frau, dass dort bereits ein 53-Jähriger mit seinem VW samt Anhänger unterwegs war. Der VW-Fahrer hatte Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Den Sachschaden an dem Toyota schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro, den am VW auf rund 6500 Euro. Beide Autos waren fahrbereit.