Autofahrer stirbt nach Bagatellunfall

Einen Tag nach einem Unfall, bei dem scheinbar nur Blechschaden entstand, ist einer der beteiligten Autofahrer in Krankenhaus verstorben. Bei dem Unfall stießen am Samstag in Laupheim zwei Autos beim Abbiegen zusammen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr war ein 40–Jähriger mit einem BMW in der Simmisgasse unterwegs. Dort wollte er nach links in die Tiefgarage eines Supermarkts einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 74–Jähriger mit seinem Mercedes aus der Tiefgarage in die Simmisgasse nach rechts ein. Aus ungeklärter Ursache streiften sich beide Fahrzeuge beim Abbiegen.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei machte keiner der Fahrer Verletzungen geltend, berichtet die Polizei. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, am Mercedes von etwa 3000 Euro.

Da der 74–Jährige am Folgetag in einer Klinik verstarb, hat die Verkehrspolizei Laupheim die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen. Hierzu bittet sie um weitere Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang unter Telefon 07392/9630/320.