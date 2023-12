Autofahrer missachtet Vorfahrt

Ein 30-Jähriger hat am Donnerstag an einem Kreisverkehr in Laupheim die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 30-Jährige um kurz nach 18.15 Uhr mit seinem Nissan auf der Landstraße 259 von Rißtissen kommend in Richtung Laupheim unterwegs. Dort fuhr er in den Kreisverkehr an der Kässbohrer Straße/Zubringer B 30 ein, ohne anzuhalten. Dabei übersah er einen 28-Jährigen mit seinem VW. Der fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Der VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.