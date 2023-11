Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein über die Straße laufendes Reh erfasst. Laut Polizei fuhr der 45-Jährige gegen gegen 1 Uhr auf der L 257 in Richtung Laupheimer Baggersee. In dem Moment überquerte ein Reh die Straße. Der Skoda stieß mit dem Reh zusammen. Das Reh blieb an der Unfallstelle mit Verletzungen zurück. Es wurde von der Polizeistreife von seinem Leiden erlöst. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter.