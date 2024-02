Auto erfasst Reh bei Laupheim

Eine BMW-Fahrerin hat am Dienstagabend um 19.20 Uhr in der Weihertalstraße mit ihrem Fahrzeug ein Reh erfasst. Mehrere der Wildtiere kreuzten zu dieser Zeit von rechts nach links die Straße, wie die Polizei mitteilte. Die 34-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem BMW mit einem der Tiere. Das verletzte Reh rannte davon und war nicht mehr auffindbar, die Polizei Laupheim verständigte den Jagdpächter. Der Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 1.500 Euro.