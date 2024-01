Auszeichnung für Laupheimer „Digitaltreff 55+“

Der „Digitalttreff 55+“, der durch die Zusammenarbeit der Stadt Laupheim gemeinsam mit dem Netzwerk Digitalisierung veranstaltet wird, ist von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen als qualifizierter Digital-Kompass-Standort ausgezeichnet worden. Während es für Jüngere selbstverständlich dazugehört, sich mittels eines Smartphones, Tablets oder Laptops den Alltag zu erleichtern, tun sich ältere Menschen im Umgang mit mobilen Endgeräten oft schwer. Der Digitaltreff richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren, die mehr Einblick im Umgang mit einem Smartphone oder Laptop erhalten wollen. Dies teilt die Stadt Laupheim mit.

Beim Digitaltreff werden grundlegende Fragen geklärt wie zum Beispiel „Wie bediene ich ein solches Endgerät, welche Apps können unbedenklich genutzt werden und welche Bezahlmethoden sollte ich beim Online-Kauf verwenden“. Auch wird darauf eingegangen, wie man online einen Brief schreibt, über das Internet Reisen bucht oder wie man digital mit den Enkeln in Kontakt bleibt. Der Kurs soll Raum bieten, um eigene Fragen einzubringen und diese zu klären. „Der große Zulauf und die hohe Nachfrage nach weiteren Terminen bestärkt alle Teilnehmenden und Unterstützer dieses Projekts.

In diesem Jahr sollen zudem Vorträge über das Online-Banking und über Trickbetrügereien angeboten werden“, erklärt Herrmann Manne, der das Projekt von städtischer Seite betreut. „Es macht uns allen großen Spaß, diese Treffen zu gestalten und die Teilnehmer bei ihren Anliegen zu unterstützen“, betonen Walter Kunzmann und Diethard Masch, welche die Treffen leiten.

Es wird empfohlen, dass alle Teilnehmer ihr eigenes Endgerät mitbringen. Dies erleichtert die individuelle Beratung. Es ist jedoch vorab notwendig, dass Interessierte bei der Anmeldung angeben, ob sie über ein solches Gerät verfügen oder ein Leihgerät benötigen würden. Da der „Digitaltreff 55+“ sich großen Zulaufes erfreut, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Derzeit bestehen zwei feste Gruppen.

Die Treffen finden im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49, von 14:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr statt. Interessierte können sich bezüglich der Anmeldung und Fragen an Hermann Manne telefonisch (07392/704149) oder per Mail [email protected] wenden.

„Dieses Projekt zeigt auf, was durch die Vernetzung einzelner Akteure gemeinsam erreicht werden kann. Wir freuen uns sehr, dass es in Laupheim so gut etabliert werden konnte“, ergänzte Thomas Opitz, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Diakonie Biberach.

Die Stadtverwaltung dankt allen Unterstützern, die dazu beitragen, dass auch die älteren Bürgerinnen und Bürger sich zukünftig sicherer im Netz und an mobilen Endgeräten fühlen können.