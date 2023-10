Austausch zur Lage im Nahen Osten

Der Grünen-Ortsverband Laupheim/Schwendi und die Offene Liste Laupheim laden am Donnerstag, 2. November, zum Austausch über die Lage im Nahen Osten ein. Zunächst bietet Michael Schick eine Führung und den Besuch des Jüdischen Friedhofs in Laupheim an. Treffpunkt ist 16.45 Uhr am Jüdischen Friedhof, die Führung startetet um 17 Uhr. Anschließend findet ab 18.30 Uhr der Austausch mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Michael Joukov aus Ulm statt. Joukov ist das erste jüdischstämmige Mitglied des Landtags seit der Gründung Baden-Württembergs und Experte zur Lage im Nahen Osten. Veranstaltungsort ist das Ristorante Rössle (Nebenzimmer) in der Lange Straße 32 in Laupheim. Um Anmeldung wird gebeten bis 2. November, um 12 Uhr per Mail an info@ gruene-biberach.de