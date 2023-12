Ausfall des O2-Mobilfunknetzes in Laupheim

Am Dienstag kommt es im Mobilfunknetzes des Telefonanbieters O2 in Laupheim zu Ausfällen. Nach Angaben eines Pressesprechers der Telefónica Deutschland sind Modernisierungsmaßnahmen am Transportnetz in Laupheim Grund für die zeitweise Störung. Diese sollen die Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes steigern.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Dienstagabend um 20 Uhr abgeschlossen sein. Während der Arbeiten könne es zu Einschränkungen in der mobilen Telefonie wie in der Datennutzung kommen, so der Pressesprecher.