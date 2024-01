Aus Musikerball wird „Musicalball“

„Der alljährliche Höhepunkt der Saalfasnet in der Region findet heuer bereits am Samstag, 10. Februar statt, wenn die Stadtkapelle Laupheim zum großen Musikerball in die Herrenmahdhalle einlädt.“ So kündigt der Musikverein Stadtkapelle Laupheim den Musikerball an.

Dass der Musikerball unter einem Motto steht, ist seit über 20 Jahren Tradition und viele Besucherinnen und Besucher fiebern schon Wochen vorher darauf hin - um auch ein zum Motto passendes Kostüm zu organisieren. Nun wurde das Geheimnis von den Verantwortlichen gelüftet:

Dieses Jahr wird aus dem Musikerball der „Musicalball“. Das Musikerballteam hat nach eigenen Angaben ein Programm vorbereitet, das in die große, bunte Welt der Musicals entführt und den Glamour des Broadways in die Halle bringen wird. Für die passende Stimmung sorgt die United-Dance-Band. Die Verantwortlichen des Musikvereins versprechen einige Überraschungen und Neuerungen.