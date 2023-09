Heute vor 75 Jahren ist der Laupheimer Ableger des Verbands der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VdK) gegründet worden. Wofür hat sich der Verband damals eingesetzt und was ist seine Aufgabe heute? Um diese Fragen zu beantworten, hat die „Schwäbische Zeitung“ einen Blick in alte Ausgaben geworfen und mit der aktuellen Vorsitzenden der Laupheimer Orstgruppe, Gisela Scharnagl, gesprochen.

Anzeige in der „Schwäbischen Zeitung“ am 5. September 1948

„Kriegsbeschädigte! Hinterbliebene! Kommt am Sonntag, den 5. September 1948, nachmittags 1/2 3 Uhr in den Kronensaal zur Gründung einer Ortsgruppe Laupheim, Achstetten, Baustetten, Stetten des Landesverbands der Körperbeschädigten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen. Der Verband bezweckt die Wahrnehmung Eurer Interessen!“

Mit diesen Worten wurde in der Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ vom 4. September 1948 auf den VdK und seinen Einsatz für die Verletzten und Hinterbliebenen nach dem Zweiten Weltkrieg aufmerksam gemacht. Am Tag darauf gründeten sechs Männer und eine Frau die Laupheimer Ortsgruppe des Verbands: Johann Braunger, Josef Bühler, Paul Kolloch, Anton Rechsteiner, Ulrich Rolser, Nikolaus Schick, Maria Stumpp und Stephan Pohl, der zum Vorsitzenden gewählt wurde. „Alle im jungen Alter zwischen 22 und 26 Jahren“, wie die heutige Vorsitzende Gisela Scharnagel betont. Damals sei so vieles zerstört gewesen und die jungen Gründer selbst vom Kriegsgeschehen gezeichnet und geprägt. „Mir ist es wichtig, die Erinnerung an diese Zeit wachzuhalten. Das darf man nicht vergessen“, sagt die 68–Jährige, die die Geschicke des Laupheimer Ortsverbands seit 2010 leitet.

Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“ am 26. Oktober 1948

Knapp zwei Monate nach der Gründung, am 26. Oktober 1948, erschien erneut eine Meldung in der „Schwäbischen Zeitung“, in der die Bürgerinnen und Bürger über die Ziele des VdK aufgeklärt wurden: „Der Verband hat sich zur Aufgabe gestellt, die Interessen aller Körperbeschädigten, Unfallverletzen, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen, gegenüber den Gesetzgebungsorganen, den Verwaltungsbehörden und den wirtschaftlichen Organisation zu wahren. Um die Belange und Forderungen der Betroffenen mit Nachdruck bei den genannten Stellen durchsetzen zu können, ist es unbedingt erforderlich, daß möglichst alle in Frage kommenden Personen im Verband erfaßt sind und zu seiner Arbeit stehen.“

Es ging darum, Mitgliedern emotional zur Seite zu stehen, ihnen aber auch bei sozialen und rechtlichen Problemen zu helfen, sie also bei Behördengängen zu begleiten oder im Umgang mit Ämtern und Gerichten zu unterstützen. Zudem sollte den vielen Menschen, die unter den Kriegsfolgen zu leiden hatten, öffentlich Gehör verschafft werden. Klassische Lobbyarbeit also.

Die drei Säulen des VdK

„Der Vdk wurde von Anfang an auf drei Säulen gebaut“, erklärt Gisela Scharnagl. „Solidargemeinschaft, Sozialrechtsberatung und eben auch Sozialpolitik.“ So habe sich der VdK von Beginn an dafür stark gemacht, Versorgungsgesetze zu verbessern. „Ohne den VdK gäbe es keine Mütterrente“, ist die gelernte Bankkauffrau überzeugt.

Noch immer vertritt der Sozialverband VdK, wie die Organisation seit 1994 offiziell heißt, die sozialpolitischen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und bietet seinen insgesamt rund 2,2 Millionen Mitgliedern eine sozialrechtliche Beratung. Die Klientel hat sich in den vergangenen 75 Jahren jedoch verändert. Heute kümmert sich der Verband vor allem um die Anliegen von Rentnern, chronisch Kranken, Unfallopfern, Pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen und Müttern.

Kreisverband in Biberach beschäftigt eigene Juristin

„Wenn es sein muss, begleiten wir die Menschen bis vor das Sozialgericht“, sagt Scharnagl. Dafür beschäftigt der Kreisverband in Biberach sogar eine eigene Juristin. Doch nicht immer ist dieser Schritt notwendig. Oft genügt es auch, dass man ein offenes Ohr für die Menschen hat, ihnen beim Ausfüllen von Formularen hilft oder eine Selbsthilfegruppe vermittelt, erzählt Gisela Scharnagl.

Die Leute kämen mit ganz unterschiedlichen Problemen, betont die Vorsitzende. Mal gehe es um Mobbing und psychische Belastungen am Arbeitsplatz, mal wird die Reha oder der Schwerbehindertenausweis abgelehnt oder die Krankenkasse zahlt bestimmte Medikamente nicht. „Dann telefonieren ich mit der zuständigen Stelle oder bereite einen Widerspruch vor.“ Viele Menschen wüssten auch nicht, wo und wofür sie Hilfe bekommen können. Die klärt Gisela Scharnagl dann über ihre Möglichkeiten auf.

Menschen sollen gestärkt aus der Beratung gehen

„Wenn die Menschen zu einer Beratung kommen, ist es mein Anliegen, dass sie gestärkt wieder rausgehen“, sagt die 68–Jährige. Sie richtet sich auf und rollt die Schultern nach hinten, ein Lächeln auf den Lippen. Mit dieser Körperhaltung sollen die Menschen ihre Beratung verlassen. „Wenn man diese Arbeit macht, muss man Menschen mögen“, sagt sie.

Scharnagl weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Wegen einer Autoimmunerkrankung ist sie seit mehr als zehn Jahren auf Sauerstoff angewiesen. Damals habe ihr ein Arzt gesagt, dass sie nur noch einen Monat zum Leben habe. Zunächst sei sie erschüttert gewesen. Dann habe sie aber neuen Mut gefasst: „Nur weil der sagt, dass du sterben musst, stirbst du jetzt? Nein!“ Diesen Mut möchte sie nun anderen mitgeben.

Siebenköpfiges Vorstandsteam

Wie viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit sie in einer Woche leistet, kann Gisela Scharnagl nicht genau sagen. Sie ist sich aber sicher, dass es mindestens 20 Stunden sind. Seit die 68–Jährige den Vorsitz im Jahr 2010 übernommen hat, hat sich die Anzahl der Mitglieder nach eigener Aussage mehr als verdoppelt, von 323 Mitgliedern zu 713.

Insgesamt zählt das Vorstandsteam in Laupheim sieben Köpfe und auch von weiteren Mitgliedern erhält Scharnagl Unterstützung, wie sie betont. Allerdings sei sie aktuell noch alleine in der Beratung. „Das ändert sich aber vielleicht bald“, deutet sie an. Ein Projekt, das der Laupheimerin derzeit besonders am Herzen liegt, ist die „Hilfsbörse“. Die funktioniere so ähnlich wie die klassische Nachbarschaftshilfe, bei der man sich gegenseitig unterstützt, etwa beim Rasenmähen oder Einkaufen. Für Gisela Scharnagl spiegelt das den Geist des VdK wider: „Einer für alle und alle für einen.“