Beeinträchtigte Lieferketten sowie enorm gestiegene Kosten für Komponenten und Material haben die Uhlmann Group mit Hauptsitz in Laupheim im vergangenen Geschäftsjahr vor große Herausforderungen gestellt. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich verbessert, erklärt Matthias Niemeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung. Allein der August bescherte dem weltweit führenden Spezialisten für pharmazeutische Verpackungsmaschinen die höchsten Auftragseingänge der Firmengeschichte.

Innovationsträger im Baukastensystem

In einem extra Hallenbereich auf dem früheren Kekeisen–Areal steht der jüngste Innovationsträger des Laupheimer Verpackungsspezialisten. Ein Roboter greift je fünf Spritzen und Stechampullen und legt diese in ein sich automatisch auffaltendes Kartoninnenleben, das kurz darauf fertig verpackt in einem größeren Karton verschwindet. Bis zu 200 dieser Verpackungsträger aus Karton, sogenannte Trays, kann die Maschine pro Minute verarbeiten.

Uhlmann setzt verstärkt auf den Wachstumsmarkt Parentaralia. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Matthias Niemeyer, (links) und Tobias Ego, Abteilungsleiter Endmontage, an der neuen Maschine „PTC 200“, die Uhlmann seinen Kunden Ende September präsentiert wird. (Foto: Gabi Bauer/Uhlmann )

Noch läuft die Maschine im Probebetrieb. In Aktion wird Uhlmann die „PTC 200“ ausgewählten Kunden erstmals Ende September bei einer Hausmesse präsentieren. Für Uhlmann–CEO Matthias Niemeyer ist diese Neuentwicklung ein Technologieträger und Zugpferd. Anhand von 3D–gedruckten Modellen erklärt er anschaulich den modularen Aufbau der Maschine. „Wir bauen seit vielen Jahren Kartoniermaschinen. Aber das ist eine große Innovation.“ Doch dazu später mehr.

Vergangenes Geschäftsjahr hinter den Erwartungen

Das vergangene Geschäftsjahr verlief für Uhlmann nicht nach Plan. Die Nachwirkungen der Pandemie samt gestörter Lieferketten, fehlender Elektronikkomponenten und enorm gestiegener Preise für Teile und Rohstoffe hatten auch Auswirkungen auf das Unternehmen.

Es hätten weniger Maschinen ausgeliefert werden können als geplant, erklärt Niemeyer. So lag der Umsatz mit 412 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/2023, das am 31. März endete, unter dem des Vorjahrs (428 Millionen Euro). „Das vergangene Jahr war sehr herausfordernd und das Ergebnis nicht zufriedenstellend“, bilanziert dies Niemeyer. Ertragszahlen nennt das Unternehmen nicht.

August erfolgreichster Monat der Firmengeschichte

Nach den massiven Aufschlägen im vergangenen Jahr, erwartet der Uhlmann–CEO derzeit keine weiter steigenden Materialkosten, auch die Versorgung mit Elektronikkomponenten sei wieder stabil. Was das laufende Geschäftsjahr betrifft, spricht Niemeyer von einer „extrem hohen Auslastung“. Besonders gut lief es für das Unternehmen im August. „Das war der erfolgreichste Monat der Firmengeschichte mit einem Auftragseingang von mehr als 50 Millionen Euro“, freut sich der Geschäftsführer.

40 Prozent der Aufträge im Bereich Parentaralia

Ausgezahlt habe sich die Strategie, verstärkt auf die Verpackung von Parentaralia zu setzen. Das sind Medikamente wie Impfstoffe oder Insulin, die in Ampullen, Flaschen oder Spritzen abgefüllt werden. Die Wachstumsrate dieses Markts sei mit acht bis zehn Prozent pro Jahr annähernd doppelt so hoch wie der Markt für klassisch verpackte Tabletten. „Neue Medikamente zur Gewichtsreduktion sorgen hier für einen zusätzlichen Schub beim Parentaral–Geschäft“, sagt Niemeyer. Dieses sei für Uhlmann mittlerweile „ein wesentliches zweites Standbein mit 40 Prozent des Auftragseingangs“.

Uhlmann-CEO Matthias Niemeyer erklärt SZ-Redaktionsleiter Thomas Werz den modularen Aufbau der neuen Verpackungsmaschine. (Foto: Gabi Bauer/Uhlmann )

Für dieses stark wachsende Geschäftsfeld setzt Uhlmann auf die bereits erwähnte Verpackungsmaschine „PTC 200“. Sie kann beispielsweise parallel Spritzen und Stechampullen — oder auch ein weiteres Medikament — zusammen in einem Karton verpacken. Der modulare Aufbau der Maschine soll die Variabilität für die Kunden deutlich erhöhen und Umrüstzeiten verkürzen. Sowohl bei den Produktformen wie auch beim Verpackungsmaterial biete der neue Kartonierer den Kunden eine hohe Flexibilität, so Niemeyer. Vier der neuen Maschinen sind bereits verkauft. „Das ist völlig untypisch für die Pharmabranche.“

Neue Märkte in Mexiko und Südamerika

Der europäische Markt ist für die weltweit agierende Firmengruppe nach wie vor der Schwerpunkt, so der CEO. Das Unternehmen sei jedoch bestrebt, weitere Märkte zu erschließen. So eröffnete Uhlmann in diesem Jahr eine Niederlassung in Mexiko. Zudem ist das Unternehmen mit einem Büro seit kurzem auch in Südkorea vertreten. Die Internationalisierung sei eine der großen Herausforderungen. „Um die Märkte zu verstehen, müssen wir in Amerika und Asien vor Ort sein“, ist Niemeyer überzeugt. Gleichzeitig brauche es zwingend den Zuzug nach Deutschland. „Wir müssen globaler denken“, so sein Appell.

Diese Herausforderungen sieht der Uhlmann–CEO

Eine weitere Herausforderung sieht der CEO im demographischen Wandel, dem damit verbundenen Fachkräftemangel in Kombination mit dem Wertewandel der Generation Z. Als Unternehmen sei es daher immer wichtiger, den Beschäftigten ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Unter dem Stichwort „New Work“ habe Uhlmann in Laupheim mehrere Millionen Euro in neue Arbeitswelten investiert. Diese bieten 700 Mitarbeitern 525 flexible Arbeitsplätze, aber auch Bereiche zur Kommunikation und Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurden im neuen Parkhaus 156 Ladesäulen für E–Autos eingerichtet, die per PV–Anlage versorgt werden und an denen die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge laden können. Nach Corona sei es wichtig, die Leute zurück ins Büro zu bekommen. „Physische Nähe macht die Arbeit effektiver, aber auch der informelle Austausch unter Kollegen ist essentiell“, so Niemeyer — auch um die emotionale Bindung zum Unternehmen wieder zu stärken.

„Wir haben Bedarf an klugen Köpfen“, sagt Niemeyer und wirbt in dem Zusammenhang nicht nur um Hochschulabsolventen, sondern bewusst auch für die technischen Ausbildungsberufe. So verzeichne Uhlmann seit 2020 einen deutlichen Rückgang der Bewerber für die Ausbildung von Industriemechanikern auf ein Viertel, sagt Niemeyer. „Doch eine praktische Ausbildung bietet nach wie vor eine sehr gute Qualifikation“, ist er überzeugt. Daher investiere das Unternehmen verstärkt in Nachwuchsprogramme, Stipendien, aber auch eine Stiftungsprofessur für das Fachgebiet „Künstliche Intelligenz in der Produktion“ an der Technischen Hochschule Ulm.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Was die wirtschaftliche Situation betrifft, blickt Niemeyer optimistischer nach vorn. „Unser Auftragseingang ist sehr positiv. Wir haben da auf das richtige Pferd gesetzt.“ Allerdings: Über den Neubau des geplanten Customer Experience Centers samt neuer Kantine (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) wird erst Mitte 2024 entschieden, erklärt Niemeyer. „Unser Hauptfokus ist, den Markt zu bearbeiten und auf Wachstum zu setzen. Da gibt es viel zu tun.“