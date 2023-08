Aufsteiger entführt drei Punkte aus Laupheim

Der SV Mietingen hat eine gelungenen Start in die neue Saison der Fußball–Landesliga hingelegt. Der Rückkehrer gewann das Derby beim Nachbarn Olympia Laupheim verdient mit 1:0 (0:0).

Vier Minuten waren gespielt vor rund 500 Zuschauern im Laupheimer Olympia–Stadion, als der SV Mietingen das erste Ausrufezeichen im Derby setzte. Nach Flanke von Dominik Glaser flog der Kopfball von Roland Mayer allerdings dann doch fünf Meter am Olympia–Kasten vorbei. Vier Minuten später tauchte die Olympia erstmals im Gästestrafraum auf, doch der Schuss aus 14 Metern von Stefan Steinle blieb eher eine Rückgabe. In Minute 13 fast die Führung der Laupheimer. Ali Acinikli traf per Kopf mit Hilfe des Platzes — weil der Ball leicht versprang — den Pfosten. Glück für den SV Mietingen, der im Gegenzug durch den neuen Kapitän Robin Ertle eine gute Chance hatte. Der Torjäger ließ sich aber im letzten Moment noch von Toni Antunovic, der zum Linksverteidiger umgeschult wurde, abdrängen.

Bis zum nächsten Aufreger spielte sich nicht viel ab auf dem sehr gut bespielbaren Rasen an der Hasenstraße. Der gepflegte Rückpass war angesagt, insbesondere bei Laupheim. Vertikalpässe in die Tiefe: Fehlanzeige. Mietingen verlegte sich aufs Umschalten und brachte die eigenen Fans nach 21 Minuten beinahe zum Entzücken. Der Flachschuss von Ben Rodloff aber strich knapp am langen Pfosten vorbei.

Bis zur Halbzeit plätscherte das Derby so dahin, die Zuschauer vertieften sich in Unterhaltungen, da das Spiel auch der hohen Temperaturen wegen, kaum Höhepunkte bot. Auf beiden Seiten fehlte meist die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Ausnahme der Kopfball des aufgerückten Mietinger Abwehrspielers Ricardo Jerg nach einem Freistoß von Mayer. Mietingen hatte dann doch die besseren Chancen in Durchgang eins gehabt, auch wenn Co–Spielertainer Christian Glaser vier Minuten vor der Pause zu wenig Bums hinter seinen Schuss von der Strafraumkante brachte. Sein Keeper Dominik Gertler hatte abgesehen von Aciniklis Pfostenkopfball bis dahin lediglich Bälle aus dem Toraus aufsammeln müssen. Die Olympia ging mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabine, zumal auch noch Steinle wegen einer Knöchelverletzung raus musste. Für ihn kam der Ex–Mietinger Noah Gnandt.

Laupheim musste in der zweiten Halbzeit mehr tun, um endlich mal echte Torgefahr auszustrahlen. Die Stürmer hingen bis dato in der Luft, auch mit Standards gelang nicht viel. Laupheims neuer Trainer Predrag Milanovic reagierte und brachte Hugo Höfner für Acinikli. Weitere sechs Minuten später noch Hannes Schacher für Lukas Engel (59.). Zwei Zeigerumdrehungen später war es dann soweit: Der Gast aus Mietingen ging verdient in Führung. Christian Glaser — auch mal in Diensten der Olympia — traf nach einem feinen Steckpass des Ex–Laupheimers Marius Meneghini aus halbrechter Postion ins lange Eck. Der anschließende Jubel signalisierte zudem, dass auch beim Anhang die Gäste zahlenmäßig in Führung lagen.

Weitere Auswechslungen und die zweite notwendige Trinkpause bei immer noch 28 Grad folgten. Laupheim hatte noch 20 Minuten Zeit, die Leistung zu steigern und das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen. Die beste Chance dazu nach 72 Minuten war ein Schuss des eingewechselten Stephan Strähle, der aber weit übers Tor ging. Nicht besser machte es auf der Gegenseite Dominik Glaser. Freigespielt von Ertle traf auch er nur das Fangnetz (73.). Mietingen wirkte aber weiterhin frischer und gedanklich schneller.

Das zweite Tor der Gäste lag mehr in der Lauft als der Laupheimer Ausgleich, der dann noch nach 83 Minuten hätte fallen müssen. Luka Puskaric nahm das Geschenk von Jerg aber nicht an und scheiterte mit seinem Schuss aus elf Metern an Gertler. Erneut Puskaric setzte sich gegen drei Mietinger durch, Gnandt konnte seine Vorlage aber nicht verwerten (87.). Letztlich hatte der Gast verdient die drei Punkte mitgenommen.