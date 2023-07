Auch an den Notfall denken

Es gibt viele Gründe, weshalb sich im Leben einiges ändert. So kann es sein, dass man plötzlich, beispielsweise aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit, oder erst im Laufe des Lebens, aufgrund altersbedingter Einschränkungen, mehr Unterstützung von seinem Umfeld benötigt. Angehörige oder Hilfsdienste haben oft große Probleme, sich in solchen Fällen den notwendigen Überblick über die Lebenssituation und die Verpflichtungen des Betroffenen zu verschaffen.

Der Stadtseniorenrat Biberach hat zur besseren Vorbereitung auf solche Situationen eine Vorsorgemappe sowie eine Notfallkarte entwickelt. In der Vorsorgemappe können wichtige Informationen festgehalten werden, beispielsweise welche Allergien und Versicherungen vorliegen, wer der Hausarzt ist oder wer einen Schlüssel zur Wohnung hat. Darüber hinaus enthält die Mappe ebenso Vordrucke zu Themen wie Vorsorge–Vollmacht und Patientenverfügung. Die Vorsorgemappe kann somit sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen entlasten, wenn wichtige Informationen in Ruhe vorab dort festgehalten wurden. Als Ergänzung gibt es kostenlos die Notfallkarte, die im Portmonee hinterlegt werden kann. Neben den Personalien können chronische Krankheiten, lebensnotwendige Medikamente, der Name des Hausarztes und wer im Notfall benachrichtigt werden soll, vermerkt werden.

Eine weitere gute Ergänzung zur Vorsorge sind Rot–Kreuz–Dosen. Denn die kleine rote Dose enthält wichtige Informationen bezüglich gesundheitlicher Aspekte — wie Gesundheitsdaten, Medikamentenplan, Kontaktdaten des Hausarztes, des Pflegedienstes oder von Angehörigen — bereit. Die Dosen sind mit zwei Aufklebern ausgestattet, die an der Haustüre sowie an der Kühlschranktüre angebracht werden sollen. Die Dose selbst wird im Kühlschrank platziert. Dadurch findet der Rettungsdienst im Notfall schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen rund um den jeweiligen Patienten.

Sowohl die Vorsorgemappe als auch die Rot–Kreuz–Dosen können an der Pforte des Laupheimer Rathauses zu den gewohnten Öffnungszeiten erworben werden. Auch die kostenfreie Notfallkarte ist dort erhältlich. Die Rot–Kreuz–Dose kostet 2,50 Euro, die Kosten der Vorsorgemappe belaufen sich auf 2 Euro. Ideal wäre es, wenn der Betrag gleich passend übergeben wird, schreibt die laupheimer Verwaltung in ihrer Pressemitteilung. Bei Fragen bezüglich der Dosen steht der Senioren– und Behindertenbeauftragter Hermann Manne telefonisch unter 07392/704 149 oder per Mail an [email protected] gerne zur Verfügung.