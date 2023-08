Asteroiden, Kometen und Science Fiction im Laupheimer Planetarium

(sz) — Mit der Frage „Asteroiden und Kometen — Gefahr für die Erde?“ beschäftigt sich das Plantetarium Laupheim. gleich zwei Themenabende stehen Ende der Woche auf dem Programm. Am Freitag, 25. August, um 9 Uhr beginnt der Themenabend Nummer eins mit der Planetariumsshow „Das Ende der Welt“. Nach einer kleinen Pause mit Umtrunk berichtet Christian Gritzner vom deutschen Zentrum für Luft– und Raumfahrt (DLR) über planetare Abwehr für Kometen und Asteroiden. Einschläge von Asteroiden und Kometen auf planetare Oberflächen sind normale Vorgänge in unserem Sonnensystem. Während Staubteilchen beim Eintritt in die Erdatmosphäre als Sternschnuppen aufleuchten und verglühen, können größere Objekte den Boden erreichen und dort Zerstörungen auf lokaler bis globaler Skala anrichten, heißt es in der Pressemitteilung.

Beim Themenabend der besonderen Art am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr kommen Raumfahrtinteressierte, Science–Fiction–Fans und Musikliebhaber auf ihre Kosten. DLR–Missionsleiter Volker Schmid berichtet zunächst von der „Cosmic Kiss“ Mission mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer und liest dann aus seiner „Terran Starfleet“ Buchreihe, die er unter dem Pseudonym „Robert T. Sinclair“ schreibt. Die Lesung wird von sphärischen Klängen des Duos „Starfleet Voyagers“ begleitet.

In der Pause zwischen Show und Vortrag lädt das Palnetarium u einem kleinen Umtrunk mit Zeit für Gespräche mit dem jeweiligen Referenten ein. Karten kosten regulär 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro und können im Internet unter www.planetarium–laupheim.de und telefonisch unter 07392 91059 reserviert werden.