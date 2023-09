Arbeitskreis informiert junge Leute über Vorsorge

Die Stadtverwaltung Laupheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ eine Informationsveranstaltungen an, bei der Themen rund um die Vorsorge besprochen und schriftliche Vorlagen und Broschüren zur Verfügung gestellt werden. Die Termine finden im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 statt und sind ab 18 Jahren zu empfehlen. Pro Jahr stehen 48 Termine, vier pro Monat, an. In diesem Jahr findet die Veranstaltung noch am 2. Oktober, am 6. November und am 4. Dezember statt. Bei Interesse kann ein Termin telefonisch unter 07392/704 149 oder per Mail unter [email protected] vereinbart werden.