Apotheke spendet 4500 Euro an Kinderschutzbund

Eine Summe in Höhe von 4500 Euro hat die Spendenaktion von „Neue Apotheke“ und „7 Schwaben Apotheke“ erzielt. Das Geld kommt den sozialen Angeboten des Laupheimer Kinderschutzbunds zugute.

„Wir haben in der Pandemie beschlossen, eine Spendenaktion für soziale Zwecke ins Leben zu rufen“, erläutert Apotheker Andreas Buck, Inhaber der beiden Laupheimer Apotheken. Damals hätten er und seine Angestellten erlebt, wie sehr die Pandemie für viele Menschen zur Belastung wurde. Die Isolation habe in der Gesellschaft Spuren hinterlassen. „Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, dass man zusammensteht“, schildert Buck. Um genau diesen Zusammenhalt zu fördern, der in Laupheim beispielhaft funktioniere, habe man die Spendenaktion gestartet.

Bereits die erste Auflage im Jahr zuvor, von der der Martinusladen profitierte, war ein Erfolg. Dieses Jahr habe man sich für die Unterstützung des Kinderschutzbundes entschlossen, dem ebenfalls eine wichtige soziale Funktion in der Stadt zukomme. In den beiden Laupheimer Apotheken war zu diesem Zweck pünktlich zur Adventszeit wieder eine Spendendose aufgestellt. „Die Kunden konnten, wenn sie wollten, etwas von ihrem Wechselgeld spenden“, so Buck. Bei der Aktion kamen mehrere Hundert Euro zusammen; die Familie Buck hat den Betrag großzügig aufgestockt.

Die Freude vonseiten der Vertreterinnen des Kinderschutzbunds bei der Spendenübergabe ist groß. „Das ist ein toller Tag für uns“, freut sich Ursula Dreiz. Die Leiterin des Kinderschutzbunds verrät, dass das Geld in Lern- und Bastelmaterialien, Spiele sowie in den Unterhalt der sozialen Angebote der Einrichtung fließt. Zu diesen zählen etwa die Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung, der begleitete Umgang sowie die Familienpaten.