Andreas Stoch tauscht sich mit dem OB aus

Andreas Stoch, Landes– und Fraktionsvorsitzender der SPD Baden–Württemberg, hat vor Kurzem Laupheim besucht, um sich dort mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann zu laufenden Projekten und kommunalen Themen auszutauschen.

„Ein wichtiger Punkt für Laupheim ist die kommende Eröffnung der neuen Dauerausstellung in unserem Museum, weshalb wir uns dieses heute ganz genau ansehen werden. Doch freue ich mich genauso auf den Austausch über weitere wichtige Aspekte, die bedeutsam für Laupheims Weiterentwicklung sind“, sagt Oberbürgermeister Ingo Bergmann. Der Besuch startete daher mit einer Führung durch das Museum zur Geschichte von Christen und Juden, wo Museumsleiter Michael Niemetz einen Einblick in alle Abteilungen gab.

So begann er im zweiten Stock und erklärte anhand der beiden Laupheimer Künstler Friedrich Adler und Ivo Schaible, wie unterschiedlich sich deren Leben aufgrund ihrer Glaubenskonfession entwickelte. Danach führte Niemetz durch das erste Stockwerk, in dem gerade der Umbau für die neue Dauerstellung realisiert wird. Während der Führung durch die Baustelle ging Niemetz auf die Geschichte des Schlosses genauso wie auf bauliche Veränderungen, aber auch auf die Ansprüche der Kulturvermittlung ein. „Der Anspruch an außerschulische Lernorte ist enorm gewachsen, was die Geschichts– und Wissensvermittlung betrifft. Dies kann nur gelingen, wenn die Einbeziehung von außerschulischen Lernorten, wie eben dem Museum, im Schulalltag verankert wird“, betont Michael Niemetz.

Andreas Storch teilt diese Auffassung: „Das strenge Raster wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Statt dem gewohnten Fächerkanon wird es verstärkt Projektarbeit geben und auch die Schule wird nicht mehr einziger Ort zur Wissensbildung sein. Diesem Museum wird eine große Bedeutung zukommen und es scheint auf dem besten Weg zu sein, diesem Anspruch auch mehr als gerecht zu werden“, sagt Stoch.

Zum Abschluss führte Niemetz durch die Laemmle Abteilung und zeigte im Laemmle Kino noch einen Kurzfilm. Dem Aufenthalt im Museum schloss sich ein Spaziergang durch die Stadt an, wobei Oberbürgermeister Ingo Bergmann seinem Besuch noch einige besondere Laupheimer Orte zeigte. Neben dem Schlosspark führte der Spaziergang vorbei am Judenberg und dem jüdischen Friedhof. Auch zeigte Oberbürgermeister Bergmann das Bauprojekt der Familie Bronner, das Geburtshaus von Carl Laemmle und die Neue Volkshochschule am Stadtbahnhof. Bei diesem Spaziergang waren Oberbürgermeister Bergmann mit Andreas Stoch im intensiven Austausch und besprach während der Tour durch Laupheim, neben Bebauungsmöglichkeiten auch die Themen Quartierentwicklung, Sozialer Wohnbau sowie die unterschiedlichen Mobilitätsthemen.