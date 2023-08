Andrea Pracht in den Ruhestand verabschiedet

Die Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ hat Andrea Pracht verabschiedet. Nach 13 Jahren Arbeit in verschiedenen Wirkungsbereichen wie Religionsunterricht, und Sakramentenkatechese zu Beichte, Kommunion und Firmung, Mitarbeit in der Ökumene, Schülergottesdiensten und noch einigen anderen Aufgaben hat sie sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Mit einem Gottesdienst mit schönen Liedern und Beiträgen vom Chor aus der früheren Gemeinde (der Cappella Chamäleon aus Gerstetten), einer Predigt von Pfarrer Stefan Ziellenbach, mit Gedanken zum Evangelium vom Schatz im Acker und Gedanken zur Arbeit in der Seelsorge und zum Leben und Streben jedes Menschen _ so hat die Seelsorgeeinheit Andrea Prach gewürdigt. Einige, mit denen die Gemeindereferentin oft zusammengearbeitet hatte, waren aus der Schule, dem Dekanat, den Kindergärten und den Gemeinden gekommen, um mit ihr dankbar zurückzublicken, nicht nur auf gemeinsame Arbeit, sondern auf der Suche nach Sinn und der Gemeinschaft als Glaubende, heißt es in der Pressemitteilung.

Harald Seidel vom gemeinsamen Ausschuss der Kirchengemeinderäte blickte zurück auf die vergangene Zeit, auch auf frühere Arbeitsbereiche wie der Arbeit von Andrea Pracht als Kindergartebeauftragte und auf Besuche im Krankenhaus in Laupheim. Wie viele Jugendliche und Eltern hatte er sie — und sie ihn — im Religionsunterricht und in der Zeit der Erstkommunion– und Firmvorbereitung kennengelernt und begleitet.

Andrea Pracht sagte selber, dass es manchmal turbulent war, aber niemals langweilig und dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kolleginnen und Kollegen.

Der Abend klang im Franziskushaus mit Gesprächen, einem Imbiss und einem Lied als frohem Ausblick auf die Rente aus.