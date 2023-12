Noch bis Freitag wurde in den Räumen der alten Stadtbücherei im Laupheimer Rathaus gewerkelt und dekoriert. Ab dem heutigen Samstag verwandeln sich die Räume für eine Woche in einen Popup-Store für hochprozentige und kreative Geschenkideen - aber auch in einen Ort der Begegnung für kleine Events.

Alte Räume mit neuem Konzept

Beim Blick in die früheren Räume der Bücherei werden Erinnerungen wach. Der alte grüne Aufzug, mit dem die Bücher über die Stockwerke transportiert wurden, die leicht verblichenen Holzregale im Erdgeschoss, in denen die Kinderbücher einsortiert waren, der braune Teppichboden. Mittendrin stehen am Donnerstag Markus Meisterhans und Markus Jerg vom Schnaps- und Likörhersteller Stilvol aus Laupheim und Regina Mock von Mock Einrichtungen und diskutieren, wie Deko-Accessoires und Hochprozentiges bestmöglich miteinander kombiniert werden können.

Markus Meisterhans, Markus Jerg und Regina Mock beim Einrichten des Pop-Up Stores in der alten Stadtbücherei. (Foto: Thomas Werz )

Ab dem heutigen Samstag verwandelt sich das Erdgeschoss der alten Bücherei im Laupheimer Rathaus für eine Woche in einen Popup-Store, der hippe Begriff für einen Laden auf Zeit. Die Idee dazu sei im Gespräch mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann entstanden, verrät Markus Meisterhans. In größeren Städten sind temporäre Ladenflächen verbreitet, „daher hatten wir Lust, ein Format zu schaffen, dass es so in Laupheim nicht gibt“, sagt Meisterhans.

Den Raum eine Woche lang gestalten

Empfohlene Artikel Mit interaktiver Karte Weihnachtsmärkte 2023: Termine und Orte von der Ostalb bis zum Bodensee q Region

Für ihn sei es aber klar gewesen, dass Stilvol als Spirituosen-Hersteller den Raum nicht eine Woche lang alleine gestalten wolle. So sei die Idee entstanden, gemeinsam mit Mock Einrichtungen und Dodel Floristik und Gärtnerei eine Woche lang den Popup-Store zu betreiben. Angeboten werden bis kommenden Freitag neben Schnäpsen und Likören Deko-Artikel und Kleinmöbel sowie Blumen und Bouquets - „alles Dinge, die in die Weihnachtszeit passen“, so Meisterhans. „Der Flair der alten Bücherei, ein neues Konzept - ich finde das cool“, zeigt sich Regina Mock von der Idee begeistert.

Events und Einkaufen in einem

Doch die alte Bücherei soll während der Woche „nicht nur ein Raum zum Einkaufen, sondern auch zum Erleben sein“, hofft Meisterhans. Daher sei es wichtig gewesen, zusätzlich noch weitere Partner in das Projekt zu integrieren. So gibt es am Dienstag, 19. Dezember, um 18 Uhr ein Fitness-Workout mit anschließender Afterhour gemeinsam mit Vivid Plus.

Wo früher die Kinderbücher standen, gibt es bis kommenden Freitag hochprozentige und kreative Geschenkideen sowie kleinere Events. (Foto: Thomas Werz )

Am Mittwoch, 20. Dezember, lädt Jette Wilfert von „Im Zimmer“ gemeinsam mit Stilvol am Vormittag zu einem „Spritzkränzchen“ mit Spritz und Frühstücks-snacks. Am Freitagnachmittag, 22. Dezember, wird es kreativ. Dafür konnten die Veranstalter „Stone Graffiti“ Philip Walch für eine Session gewinnen.