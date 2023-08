Laupheim

Als die Stadtkapelle einem großzügigen Spender ein Überraschungsständchen sang

Laupheim / Lesedauer: 3 min

Überraschungsgäste auf Hugo Manns Geburtstagsparty 1973 in Baden-Baden: die Stadtkapelle Laupheim. (Foto: Repro/SZ )

In der neuesten Folge der SZ-“Zeitreise“ geht es zurück in eine Zeit, in der es noch „Zwiebelwunder“ gab und der Verdienst von Frauen und Männern sich eklatant unterschied. Ein Blick zurück.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 05:00 Von: Barbara Braig