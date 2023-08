Als das Laupheimer Amtsgericht auf der Kippe stand

Unsichere Zeiten hat es immer gegeben. Nicht nur die Gegenwart, auch die Vergangenheit war oft geprägt von Sorge. Damals wie heute sorgten internationale Konflikte für Spannungen und beunruhigten die Menschen. Die „Schwäbische Zeitung“ wirft wieder einen Blick zurück in frühere Ausgaben.

Heute vor 50 Jahren

Heute bewegt der Ukrainekrieg die Menschen — 1973 verhärtete sich die Haltung Osteuropas gegenüber Bonn, der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. So vermeldet es die „Schwäbische Zeitung“ am 15. August jenen Jahres auf ihrer Titelseite. „Mit wachsender Besorgnis beobachtet die Bundesregierung die deutliche Verhärtung der außenpolitischen Haltung der osteuropäischen Länder“, heißt es in dem Artikel.

Doch auch im Land brodelt es: Auf den Gerichtspsychiater, der das Gutachten über Ulrike Meinhof anfertigen soll, wird ein Brandanschlag verübt. Als Täter werden „Anarchisten“ vermutet. Und in einer Neußer Gerätebaufirma initiieren Gastarbeiterinnen einen wilden Streik, um in eine höhere Lohngruppe eingestuft zu werden. Voraus gingen laut SZ wochenlange Bemühungen der IG Metall für eine bessere Bezahlung der Frauen.

Der bekannte SWR–Radiomoderator Hermann Haarmann stirbt bei der 5350. Folge seiner Sendung „Mit Musik geht alles besser“ vor dem Mikrofon im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt.

Im Lokalteil lädt die Stadtkapelle Laupheim ein zum Konzert im Grünen. Der Erlös soll einen Teil der Kosten decken, die hauptsächlich durch Reparaturen und Neuanschaffungen von Instrumenten entstanden sind.

Das Landtagsmitglied Franz Baum stellt der „Schwäbischen Zeitung“ eine Denkschrift der Landesregierung zur Altenhilfe in Baden–Württemberg vor, die auf eine Initiative des Sozialausschusses im Landtag zurückgeht, nach der ein umfassender Überblick über eine künftige Altenhilfe gefordert wird. „Insgesamt sollte der Landkreis Biberach über 952 Plätze in Altenwohn–, Alten– und Altenpflegeheimen nachweisen können, vorhanden sind jedoch bis jetzt nur 500 Plätze, sodass ein Fehlbestand von 452 Plätzen vorliegt“, lautet das Fazit. Gefördert werden soll auch der weitere Ausbau von Altenbegegnungsstätten, Altenclubs und Einrichtungen für Altennachmittage.

Heute vor 25 Jahren

„Laupheimer Amtsgericht vor dem Aus?“, fragt die „Schwäbische Zeitung am 15. August 1998 in ihrem Aufmacher im Lokalteil. Durch die Denkschrift des Landesrechnungshofs in Karlsruhe sieht sich der Direktor des Biberacher Gerichts darin bestätigt, dass eine kleine Zweigstelle wie Laupheim wirtschaftlich nicht rentabel sei. Doch er stößt mit dieser Ansicht auf Widerstand: Sowohl der Landesrechnungshof als auch der Laupheimer Richter sehen keine Notwendigkeit in der Schließung. Ein Blick in die damalige Zukunft (und heutige Vergangenheit) offenbart: Zum 1. April 2004 wird die Zweigstelle Laupheim aufgelöst.

Das Heizöl ist „so billig wie lange nicht“ in diesem August 1998: Bei einer Abnahme von 3000 Litern fallen bis zu 43,5 Pfennig pro Liter an. Der Laupfrosch hüpft mit seinem Ferienprogramm durch Laupheim, und bei einem Luftballonwettbewerb, den die Stadt organisiert hat, stehen die Gewinner fest. Einer der Ballons hat es bis nach Halle an der Saale geschafft.