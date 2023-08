Als das Bier in Laupheim 50.000 Mark pro Glas kostete

Der gebraute Gerstensaft hat wohl schon immer die Gemüter der Menschen in Oberschwaben (und anderswo) bewegt. Das war auch 1923 nicht anders, wie unser heutiger Blick zurück in die Zeitungsausgaben vergangener Tage belegt. Doch es gibt noch mehr Erwähnenswertes.

Heute vor 100 Jahren

Von einem schlimmen Unglücksfall berichtet der „Laupheimer Verkündiger“ am 17. August 1923: Der 19–jährige Eugen Mästle aus Obersulmetingen verunglückt beim Anbringen eines Heuaufzugs bei Riedlingen schwer und stirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen. „Das Tragische an diesem Fall ist, dass die Familie Mästle im Weltkrieg bereits drei Söhne geopfert und nun auch noch den jüngsten Sohn auf so unglückliche Weise verloren hat“, schreibt der „Verkündiger“.

Die Inflation macht auch vor dem Genuss heimischen Bieres nicht halt. So kostet der Liter zehnprozentiges (!) Lager–Fassbier 100.000 Mark, im Ausschank werden 50.000 Mark pro 0,3–Liter–Glas und 70.000 Mark pro 0,5–Liter–Flasche im Verkauf fällig. Na dann: Prost!

Im Anzeigenteil wirbt der Kammerjäger für seine Dienste — mit schriftlicher Garantie: „Vertilgt radikal Ratten, Mäuse u. sämtliches Ungeziefer auch bei gefüllten Scheunen.“ Der Turnverein Laupheim lädt zur Versammlung ein, und das Lichtspielhaus in Laupheim lockt mit den Worten „Vorsicht! Hochspannung! Lebensgefahr!“ zu einem Sensationsfilm mit dem Titel „Bade zu Hause“.

Heute vor 75 Jahren

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtet am 17. August 1948 über einen verheerenden Brand in Hüttisheim, dem nicht nur ein Wohnhaus und eine Scheuer, sondern auch eine Mühle zum Opfer fielen. „Außer der ansässigen Feuerwehr erschien 20 Minuten nach Alarmierung die Berufsfeuerwehr Ulm und später zwei weitere Löschzüge aus Söflingen, außerdem die Motorspritze aus Altheim“, heißt es in dem Artikel.

Über mehrere Kriminalfälle müssen sich die Landwirte in der Gegend ärgern. Einem Bihlafinger Bauern werden nachts aus dem Hühnerstall Junggänse, Legehühner und Junghühner gestohlen. In Laupheim mäht ein Hilfsarbeiter eine ihm nicht gehörende Wiese ab, und in Obersulmetingen schneidet ein Einwohner mit einer Schere Ähren von Weizengarben ab, „um so auf bequeme Weise zu zusätzlicher Frucht zu kommen“, wie es heißt.

Da passt es ganz gut, dass am 18. August eine ortspolizeiliche Verordnung zum Schutz des Eigentums in der Feldmarkung in Kraft tritt, die das Betreten der Wege außerhalb des „Ortsetters“, also des Schutzzaunes um den Ort, von Einbruch der Dunkelheit bis zum Tagesanbruch verbietet. Im Anzeigenteil werden Dienstmädchen und ein „Untermelker“ gesucht — und auch die Partnersuche boomt: Gleich zwei Landwirte — katholisch — halten Ausschau nach tüchtigen, anständigen Frauen...

Heute vor 25 Jahren

Bei einem Bombenanschlag im nordirischen Omagh kommen 28 Menschen ums Leben, vermeldet die „Schwäbische Zeitung“ am 17. August 1998. „Der schwerste Bombenanschlag in der 30–jährigen Geschichte des Nordirland–Konflikts“, heißt es auf der ersten Seite. Im Leitartikel fordert der Kommentator: „Die Abrüstung muss kommen.“ Das Attentat ist ein Rückschlag in den Bemühungen um den Frieden in der Region: Nur wenige Monate zuvor wurde mit dem sogenannten „Karfreitagsabkommen“ der Grundstein für ein Ende der Unruhen gelegt.

Im Lokalteil gibt es angenehmere Themen. So hatte die Volkssternwarte Laupheim zur „Sky Night“ geladen, und rund 1000 Besucher kommen, um etwas über den Sommersternenhimmel zu erfahren und selbst einen Blick durchs Teleskop zu werfen. Und die Wiese beim Globus–Baumarkt vor den Toren Laupheims hat sich für eine Nacht in ein Stück Karibik verwandelt: An die 1500 Gäste genießen bei der „Reggae Night“ der Kolping–Jugend passende Musik und jamaikanische Köstlichkeiten. Ein Stück Laupheimer (Erfolgs-) Geschichte, das einige Jahre später, 2013, zu Ende geht, zum Leidwesen vieler eifriger Besucher...

