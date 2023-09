Mit dem Schulbeginn im September startet die Volkshochschule (VHS) traditionell in ihr Herbstprogramm. So auch in diesem Jahr. Und doch ist vieles anders, denn die Laupheimer Bildungseinrichtung hat nun ihren neuen Hauptsitz am Stadtbahnhof bezogen. Zwar werden auch die alten Räume in der Bahnhofstraße weiter genutzt, die Büros sind nun aber in dem ehemaligen Postgebäude in der König–Wilhelm–Straße 35, wo in den teils weitläufigen Räumen in Zukunft neben Kursen auch größere Veranstaltungen stattfinden sollen. Die Firma Striebel, der das Gebäude gehört, hat dieses seit Jahresbeginn für die Volkshochschule renoviert.

Es ist Donnerstagmorgen, 9 Uhr, in der Volkshochschule am Stadtbahnhof. Obwohl vieles noch nicht ganz fertig ist am neuen Hauptsitz, trägt Sabine Zolper ein Lächeln auf den rot geschminkten Lippen. Die Leiterin der Laupheimer Bildungseinrichtung steht im großen Saal des neuen Gebäudes. Hier sollen künftig vor allem Veranstaltungen stattfinden. Mit ihrem leuchtend roten Pullover und dem gleichfarbigen Schal setzt Sabine Zolper einen Farbakzent in dem sonst hell gehaltenen Raum. Sonnenlicht strömt durch die aufwändig gerahmten Fenster und malt ein Muster auf den hellen Boden.

Integrationskurse starten

Hinter Sabine Zolper ist ein Handwerker gerade dabei, einen Schlitz in der Decke des großen Saals auszumessen. Dort soll eine Leinwand eingelassen werden. „Wir bekommen hier eine ganz tolle Medientechnik, die über das Internet funktioniert“, sagt Leiterin der VHS. Sie verspricht sich davon weniger Probleme beim Verbinden der Medientechnik mit unterschiedlichen Arbeitsgeräten. „Mit den Kabeln war das manchmal schwierig“, sagt sie. Diese brauche man bei der neuen Medientechnik nicht. Diese wird von dem in Laupheim vertretenen Unternehmen Schultech betreut.

Am Montag beginnen im neuen Gebäude am Stadtbahnhof die ersten Integrationskurse. „Am 26. September geht dann das volle Geschäft los“, sagt Zolper im Hinblick auf das Programm, das von September bis Dezember läuft. Bis dahin, so hofft sie, ist das Gebäude dann vollständig eingerichtet, samt Kaffeeküche und Sitzmöglichkeiten im Foyer. Einige davon sind auch schon angeliefert, allerdings noch in Kartonverpackungen gehüllt. „Es kann nicht alles perfekt sein am Anfang“, sagt Zolper. Sie ist sich aber sicher, dass am Ende alles seinen Platz findet.

Umfassendes Programm

Trotz Umzugsstress hat die VHS wieder ein umfangreichen Angebot auf die Beine gestellt. Rund 250 Kurse sind es insgesamt, wobei rund 25 bis 30 Prozent online stattfinden, etwa im EDV–Bereich, aber auch bei den Sprachen. „Da werden Online–Kurse gut angenommen“, sagt Sabine Zolper und führt einen weiteren Vorteil auf: „Wir konnten durch das Online–Angebot auch einige Dozenten gewinnen, die im Ausland leben.“

Ein weiteres Online–Angebot, das die Laupheimer Bildungseinrichtung kostenlos in Zusammenarbeit mit weiteren Volkshochschulen anbietet, ist die Vortragsreihe „VHS Wissen live“. Die Vorträge seien zum Großteil sehr hochkarätig besetzt, sagt Zolper. „Da könnte ich vor Ort vielleicht einen für das Programm engagieren“, betont sie die Vorteile der Online–Reihe.

Schwerpunkt Literatur

Der Großteil des VHS–Programms findet jedoch in Präsens statt. Der Fokus des Programms liegt laut Zolper auf Literatur: „Mit dem neuen Gebäude haben wir die Möglichkeit, größere Veranstaltungen wie Lesungen anzubieten.“ Den Auftakt macht die Thaddäus–Troll–Preisträgerin Sandra Hoffmann mit ihrem in diesem Jahr erschienenen Roman „Jetzt bist du da“, der sich mit den Facetten von Verlangen und Sehnsucht auseinandersetzt. Die Schriftstellerin ist in Laupheim geboren und in der Gegend aufgewachsen. Die Lesung ist also gewissermaßen ein Heimspiel für sie.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im kommenden Semester auf Autoren–Filmen, die im Laemmle–Kino im Schloss Großlaupheim gezeigt werden, darunter etwa „Der Stadtneurotiker“ von Woody Allen aus dem Jahr 1977. „Dieses Genre passt gut zu Laupheim“, ist Zolper überzeugt.

Wie Science–Fiction–Autoren die Zukunft vorhersagen

Nicht Teil des Schwerpunkts, aber ein Programmpunkt, den man sich laut Zolper nicht entgehen lassen sollte, ist ein Vortrag des promovierten Zukunftsforschers Bernd Flessner. Laut der VHS–Leiterin könne Flessner auf überzeugende Weise erklären, warum Science–Fiction–Autoren die Zukunft in der Vergangenheit oft präziser hervorgesagt haben als Wissenschaftler — von der Landung auf dem Mond bis hin zum Internet.

Zolper ist überzeugt, dass die neuen Räume in Zukunft auch die Möglichkeit bieten werden, den Kulturbereich mit noch mehr Leben zu füllen und auch genreübergreifende Veranstaltungen anzubieten, die etwa Literatur, Musik und Kunst verbinden: „Es gibt genug Raum.“

So funktioniert die Anmeldung

Das vollständige VHS–Programm gibt es online unter www.vhs–laupheim.de. Interessierte können sich über die Website, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07392/915570 für die Programmpunkte anmelden. Die VHS weist darauf hin, dass die Telefonleitungen noch nicht erneuert sind und darum manchmal nicht funktionieren.

Wer sich ein Bild von den neuen Räumen machen will, kann dies am Samstag, 21. Oktober, von 12 bis 17 Uhr am Tag der offenen Tür tun.