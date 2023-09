„Alles bunt !“ ‐ mit diesem Motto gehen die Künstlerinnen und Künstler von „farbenfroh“-Kreativ-Kreis-Laupheim in die neue Ausstellung. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober, zeigen sie in der städtischen Galerie „Schranne“ in Laupheim zum 14. Mal ihre Werke. Bei freiem Eintritt werden die Kunstwerke präsentiert. Zusätzlich zum Ausstellungsmotto „Alles bunt“ haben die Akteure jeder ein Bild für das Jahresthema „Abstrakt“ im Hoch- oder Querformat erstellt. Überrascht sein werden die Besuche-rinnen und Besucher, wie die Akteure das nicht leichte Thema „Abstrakt“ um-gesetzt haben.

In der Ausstellung werden Werke der Malerinnen und Maler mit ihren verschiedenen „Handschriften“ und Malstilen ausgestellt und wie die „Farben-frohen“, heuer schon seit 25 Jahren, mit den verschiedenen Themen umgehen und sie präsentieren.

Die einzelnen Kompositionen sind in den Maltechniken Aquarell-, Pastell-, und Acrylmalerei bis hin zur Misch-, Mixed Media und Öltechnik entstanden.

Wieder einmal brauchte es einige Zeit, bis man bei der Motivsuche fündig geworden ist. Dabei lassen sie sich durch eigene Fantasien, die Natur, Fotos und Tagesereignissen anregen und inspirieren.

Gleich ob mit Pinsel oder Spachtel, sie spielen gerne mit verschiedenen Maltechniken und Materialien und entwickeln neue Strukturen. Es zeigt sich, dass alle ihren eigenen Stil haben und mit den Werken auch eigene Botschaften senden.

Alle Akteure sind Autodidakten, die sich ihr Können selbst angeeignet haben. Ergänzt wurden diese Kenntnisse durch den Besuch von Kursen und Workshops bei anderen Künstlern in der Region.

Es stellen aus: Elisabeth Ackermann, Renate Denzel, Waltraud Bischof, Lis Hauel, Regine Helle, Jürgen Nommensen, Kurt Schlichthärle, und Jürgen Streckfuß.

Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr. Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, ist die Schranne von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.