Aktion Wunschbaum in Laupheim feiert Jubiläum auf dem Weihnachtsmarkt

Die Aktion Wunschbaum feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Zum zehnten Mal werden vor dem Weihnachtsfest Kinder und Senioren, die in Armut leben, mit Geschenken bedacht. Eine Aktion von Laupheimern für Laupheimer, initiiert von der Kolpingsfamilie ‐ eine Erfolgsgeschichte.

„Das erste Mal haben wir den Wunschbaum 2014 aufgestellt“, erinnert sich Christine Merkle von der Kolpingsfamilie, die die Aktion gemeinsam mit anderen Helfern organisiert. „Damals hatten wir 50 Wunschzettel von Kindern aufgehängt ‐ und die waren ruckzuck weg!“ Mit „weg“ meint sie, dass der Aufruf der Kolpingsfamilie an die Laupheimer, sich einen Wunsch vom Baum zu nehmen und diesen zu erfüllen, direkt ins Schwarze traf, denn die Resonanz war gewaltig. Viele Menschen wollten sich daran beteiligen, Kindern aus ärmeren Familien mit einem „Lieblingsgeschenk“ ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.

Weihnachtswünsche berühren

Dabei hat die Aktion auch Christine Merkle von Anfang an sehr berührt. „Ich war 2014 selbst hochschwanger, und als ich die ganzen Kinderwünsche gelesen habe, hat mich das schon sehr bewegt“, erinnert sie sich. Da das Interesse am Wunschbaum auch in den folgenden Jahren groß blieb, nahm im Lauf der Zeit auch die Zahl der Wunschzettel zu. Seit 2018 werden zudem bedürftige Senioren beschenkt. Was bei diesen auf der Wunschliste steht, zeichnet ein Bild von der Armut, die selbst mitten im wohlhabenden Laupheim zu finden ist: „Es stehen oft alltägliche Dinge wie Lebensmittel oder Hygieneartikel drauf“, weiß Merkle.

Umso schöner findet sie es, dass alle Wünsche jedes Jahr erfüllt werden können. „In den vergangenen neun Jahren konnten wir mit den Geschenken 802 Kinder und 417 Senioren glücklich machen“, freut sie sich. Denn inzwischen hängen je 100 Kinder- und Seniorenwünsche am Wunschbaum auf dem Weihnachtsmarkt.

Beteiligung auch online möglich

Auch während der Pandemie wurde die Aktion fortgesetzt. „Da war der Baum auf dem Feyzinplatz aufgestellt“, erzählt Christine Merkle. „Damals haben wir uns überlegt, dass wir neue Wege gehen müssen.“ So entstand die Möglichkeit, auch online an der Aktion teilzunehmen, also quasi kontaktlos einen Wunsch vom Baum zu pflücken. „Das hat sich bewährt, deshalb haben wir das auch nach der Pandemie beibehalten.“ Man muss also nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, um einen Wunsch zu erfüllen, sondern kann das auch über die Homepage machen.

„Natürlich könnten wir die Aktion ausweiten, der Bedarf wäre da“, sagt Merkle. „Aber unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft, denn es ist ja nicht damit getan, die Wunschzettel auszugeben ‐ alle Geschenke müssen am Ende der Aktion auch eingesammelt, sortiert und an die Empfänger ausgeliefert werden. Das muss reibungslos klappen.“ Angesichts der immer größer werdenden Armut auch in Laupheim überlegen die Organisatoren dennoch, ob die Anzahl der Wunschzettel dieses Jahr doch etwas erhöht werden kann.

Viele Helfer sind im Boot

Zehn Jahre Wunschbaum, das bedeutet auch viel Arbeit für die Menschen, die hinter der Aktion stehen und ausgerechnet in der oft herausfordernden Vorweihnachtszeit planen und organisieren müssen. Dennoch will Christine Merkle diese Aufgabe nicht missen: „Ich mache das Ganze ja nicht alleine ‐ ich habe einige Helfer aus dem Kreis der Kolpingsfamilie“, erklärt sie. Und auch die Stadt Laupheim und der Kinderschutzbund beteiligen sich an der Aktion. „Diese Stellen treffen auch die Auswahl, wer ein Geschenk bekommt. Das liegt zum Teil am Datenschutz. Aber auch um die Menschen zu respektieren, sodass sie sich nicht als bedürftig outen müssen“, erläutert die Wunschbaum-Organisatorin.

Und so übernimmt sie diese Aufgabe immer noch gerne, „weil es einfach eine ganz tolle Aktion ist, bei der man die Möglichkeit hat, Kindern und Senioren eine Weihnachtsfreude zu bereiten“, sagt sie. „Und es ist zudem wunderschön, wenn man sieht, wie die Menschen in Laupheim sich darauf freuen, die Wünsche zu erfüllen. Oft legen sie sogar noch ein kleines Extra dazu und schreiben persönliche Weihnachtswünsche. Und manchmal kommt ein Dankesschreiben von den Beschenkten zurück. Das ist einfach schön!“

So läuft die Aktion ab

Der Wunschbaum der Kolpingsfamilie steht beim Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof bei der Tür zum Rosengarten.

Am Baum befestigt werden jeweils rund 100 anonymisierte Wunschzettel von Kindern und Senioren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wer einem dieser Menschen ein schönes Weihnachtsfest bereiten möchte, kann sich am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. November, zwischen 16 und 20 Uhr einen Zettel „pflücken“, das darauf vermerkte Geschenk im Wert von rund 25 Euro selbst besorgen und bis Freitag, 8. Dezember, bei Fahrrad Rommel oder Spielwaren Schaich in Laupheim abgeben.

Von Freitag, 1. Dezember, an können die verbliebenen Wünsche unter www.kolping-laupheim.de abgerufen werden.

Die Geschenke werden dann vom Kinderschutzbund Laupheim (für Kinderwünsche) und der Sozialstelle der Stadt (Senioren) vor Weihnachten verteilt, um den Datenschutz zu wahren. Nähere Informationen gibt es während des Weihnachtsmarkts am Stand der Kolpingsfamilie, per Mail an [email protected] sowie online unter der oben genannten Web-Adresse.