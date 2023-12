Änderung der Abfuhrtermine für Restmüll, Papier und Gelber Sack

Aufgrund der Feiertage ergeben sich einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge folgende Änderungen bei den Abfuhrterminen für Restmüll, Papier und dem Gelben Sack: Im Bezirk 1 findet die erste Restmüllleerung im neuen Jahr am Mittwoch, 3. Januar, statt. Im Bezirk 2 erfolgt die Restmüllleerung auf Grund des Feiertages Heilige Drei Könige auf den Dienstag, 9. Januar, sowie am Mittwoch, 13. Januar. Im Bezirk A und B wird der Abfuhrtermin der Papiertonne auf Samstag, 23. Dezember, vorgezogen, die Abholung der Gelben Säcke erfolgt am Mittwoch, 27. Dezember. Im Bezirk C erfolgt die Abholung der Papiertonne am Freitag, 12. Januar, sowie die Abfuhr der Gelben Säcke am Samstag, 13. Januar. Im Bezirk D erfolgt die Papierabfuhr am Samstag, 13. Januar. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt regulär am 15. Januar. Im Bezirk E wird das Papier am Montag, 8. Januar, abgeholt, die gelben Säcke am Dienstag, 9. Januar.