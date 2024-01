Adrian Kutter setzt Filmreihe „Autorenfilm“ fort

Im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden setzt Adrian Kutter am Donnerstag, 18. Januar, die VHS-Filmreihe „Der Autorenfilm“ fort. Er zeigt den italienischen Film „Das Wunder von Mailand“ aus dem Jahr 1951. Regisseur Vittorio de Sica erzählt die Geschichte des jungen Toto, der sich als Waisenkind am Mailänder Stadtrand durchschlägt. Die Flucht in eine Märchenwelt hilft ihm, das Leben zu meistern.

Der Filmabend mit Adrian Kutter beginnt um 19 Uhr im Laemmle-Kino im Schloss Großlaupheim. Karten können unter 07392/150130 reserviert werden.