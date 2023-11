Abteilungsversammlung der Leichtathleten beim TSV Laupheim

Der TSV Laupheim lädt für Freitag, 15. Dezember, um 20.30 Uhr zur Abteilungsversammlung der Leichtathleten des TSV Laupheim ins Gartenheim Laupheim, Kaminzimmer, Lange Straße 93 in Laupheim, ein.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Abteilungsleiters, Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer, Entlastung der Abteilungsleitung, Neuwahlen von Abteilungsleiter und Schriftführer/Pressewart, Bekanntgabe der Jugendvertreter und Anträge.

Anträge können schriftlich an TSV Laupheim Abt. Leichtathletik, Langestraße 85, 88471 Laupheim oder per Mail an [email protected] bis spätestens 8. Dezember bei der Abteilungsleitung eingereicht werden.