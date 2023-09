209 Menschen wollen Leben retten

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte am Mittwoch und Donnerstag in Laupheim zur Blutspende aufgerufen. Insgesamt 209 spendewillige Frauen und Männer kamen daraufhin in die Berblinger Straße gekommen, zwölf von ihnen zum ersten Mal. Wegen 15 Rückstellungen wurden dem Blutspendedienst aus Ulm am Ende der beiden Spendentage insgesamt 194 volle Blutkonserven übergeben. Dies teilt das DRK Laupheim mit.