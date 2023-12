20 Menschen feiern gemeinsam Heiligabend

Mehr als 20 Menschen sind der Einladung der Laupheimer Kirchengemeinde gefolgt, haben Heiligabend miteinander gefeiert und einen stimmungsvollen Abend erlebt. Die Veranstaltung findet seit 2012 statt und hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Weihnachtsfeiertage in Laupheim entwickelt.

Die Zahl derer, die Heiligabend nicht allein daheim, sondern in Gemeinschaft feiern wollen, sei über die Jahre stetig gewachsen, heißt es in der Mitteilung. Auch in diesem Jahr waren wieder neue Gesichter unter den Gästen, die alle schon nach kurzer Zeit in angeregte Gespräche mit den Tischnachbarn vertieft waren. Der Fahrdienst war mehrfach in Anspruch genommen worden, er hat sich als wertvolles Angebot erwiesen, um die Teilnahme für alle zu ermöglichen.

Eröffnet wurde der Abend mit der Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsliedern, bestens begleitet mit Geige und Gitarre. Nach dem Essen - serviert wurden Saiten mit Kartoffelsalat - wechselten sich angeregte Gespräche ab mit weihnachtlichen Liedern, bevor der Abend um kurz vor 22 Uhr endete.

Wie in den vergangenen Jahren erhielten alle Teilnehmer zum Abschied ein kleines Geschenk. Auch das Organisationsteam wurde beschenkt: durch die positiven Rückmeldungen zu dem gelungenen Abend.