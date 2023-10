Laupheim

16-Jähriger unter Drogeneinfluss

Laupheim

Offenbar unter Drogeneinfluss ist ein 16-Jähriger am Montag mit seinem Kleinkraftrad unterwegs gewesen. Die Polizei hatte den Jugendlichen gegen 21 Uhr in der Nähe des Flugplatzes angehalten und am Wanderparkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Veröffentlicht: 03.10.2023