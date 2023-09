Laupheim

13–Jährige Laupheimerin erringt Meistertitel bei der „Rallye Obedience“

Laupheim / Lesedauer: 2 min

Erfolgreiches Mensch-Hund-Duo: Lucy Höger wurde mit ihrem Hund Laro Deutsche Jugendmeisterin in der Hundesportart „Rallye Obedience“. (Foto: Silke Kruska Fotografie )

Lucy Höger vom Schäferhundverein Laupheim war in Herbolzheim mit drei Hunden in der Disziplin „Rallye Obedience“ am Start und konnte in mehreren Wettbewerben punkten.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 05:00 Von: sz