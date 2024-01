110 Laupheimer Sternsinger sind vom 2. bis 5. Januar unterwegs in der Stadt

Selbst meist reich beschenkt zu Weihnachten, ist es nun für über 110 Laupheimer Kinder eine Freude, anderen Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht. So machen sie sich ab Dienstag, 2. Januar, wieder auf den Weg durch die Stadt. Dabei sind sie verkleidet als Könige und geschminkt in aller Herren Länder Farben, um die Häuser zu segnen und zugleich Geld für arme und notleidende Kinder zu sammeln.

Hierfür haben sich die kleinen und großen Könige seit Anfang November vorbereitet. Es wurden Lieder für die Haustüren und zusätzlich welche für den großen Abschlussgottesdienst am Samstag, 6. Januar, dem eigentlichen Dreikönigstag, einstudiert, berichten die Veranstalter.

Logistische Herausforderung

In manchen Gemeinden ziehen die Kinder nur am 6. Januar durch die Straßen ihrer Stadt, doch das sei in Laupheim undenkbar. Zu groß ist das Stadtgebiet und jährlich kommen immer neue Häuser hinzu. So ist die Sternsingeraktion mittlerweile zu einer logistischen Herausforderung geworden. In diesem Jahr gibt es daher drei Gebiete, die zwischen dem 2. und 5. Januar nicht besucht werden können.

In diesen Gebieten wurde am 26. Dezember ein Informationsschreiben verteilt und über diesen Umstand informiert. Die Verantwortlichen der Sternsingeraktion versichern jedoch: „Die Bewohner dieser Gebiete sind herzlich eingeladen, unter der neuen Sternsinger-Telefonnummer 0151/23 13 11 45 anzurufen, sofern sie den Besuch der Sternsinger wünschen.“ Eine Gruppe wird dann diese sogenannten „Besuche auf Bestellung“ übernehmen. „Wir möchten auf keinen Fall irgendjemanden enttäuschen oder traurig zurücklassen“, erklärt Franziska Müller-Pichler vom Organisationsteam.

Denn gerade das mache die Sternsingeraktion in Laupheim so besonders: dass die Menschen sich auf die Sternsinger freuen und sie herzlich und sehr großzügig empfangen. So konnten 2023 über 40.000 Euro an das Kindermissionswerk, den Dachverband aller deutscher Sternsinger, übergeben werden. Deutschlandweit wurden 2023 von den Sternsingern 45,5 Millionen Euro gesammelt. Die Sternsingeraktion stelle damit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder dar.

Mit großer Begeisterung dabei

Doch nicht nur das treibe in Laupheim die vielen Kinder, Eltern und die fast 30 ehrenamtlichen Helfer jedes Jahr aufs Neue an, an der Aktion teilzunehmen. Die Kinder seien mit großer Begeisterung und viel Spaß dabei. Nicht nur die Süßigkeiten, die die Kinder an den Haustüren als Dank bekommen, seien der Lohn für ihre Mühen, berichtet Müller-Pichler. Es sei vor allem ein unbeschreibliches Gefühl der Gemeinschaft und des Glücks, das sich bei den kleinen und großen Königen während der Aktion breit mache.

Die diesjährige Aktion beginnt am 2. Januar um 15 Uhr mit einem Gottesdienst im Garten des Kindergartens St. Theresia. Hier werden Kreide und Segensaufkleber gesegnet und die Gruppen feierlich ausgesandt. Danach und an den darauffolgenden Tagen singen die Sternsinger in den vier großen Stadtgebieten (siehe Karte). Die Gruppen werden täglich zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr unterwegs sein. Der festliche Abschlussgottesdienst mit allen Sternsingern findet am 6. Januar um 10 Uhr in der Marienkirche mit dem anschließenden Neujahrsempfang für die Gemeinde im katholischen Gemeindezentrum statt.

Rund um den Segen

Der Segen 20*C+M+B+24 soll die Häuser und ihre Bewohner vor Unheil im kommenden Jahr schützen. Die Buchstaben stehen hier nicht für die Initialen von Caspar, Melchior und Balthasar, sondern stehen für das Lateinische „Christus mansionem benedicat“ - Christus segne dieses Haus. Der Segen wird auf Wunsch entweder mit Kreide an die Türe geschrieben oder aufgeklebt. Ist niemand zu Hause, wird der Segen nur dann ausgetauscht, wenn noch ein alter Segen vorhanden ist. Bewohner der drei Gebiete, in denen nicht gesungen wird, können im Kindergarten St. Theresia vom 2. bis 5. Januar von 15 Uhr bis 20 Uhr einen Segensaufkleber abholen. Außerdem liegen diese in der Marienkirche und der Kirche Sankt Peter und Paul ab 3. Januar aus.

„Die Kinder werden müde und manch eines wird sicherlich auch heiser sein, aber vor allem werden sie zufrieden und glücklich sein, geholfen zu haben und den Menschen etwas Hoffnung und Zuversicht gebracht zu haben“, ist Franziska Müller-Pichler überzeugt. Denn einer ihrer Liedtexte lautet: „Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle die gehen da ein und aus. Verleihe ihnen in dieser Zeit Frieden, Frohsinn und Einigkeit.“

In diese Projekte fließt das Geld

Nachdem die Projekte der vergangenen Jahre mittlerweile dank der Spenden vollständig finanziert werden konnten und nun auf eigenen Beinen stehen, wird 2024 die gesamte Spendensumme in Projekte des diesjährigen Mottos fließen: „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. So betrifft das Thema Umwelt, hier verbunden mit menschlichem Leid, letztlich alle Menschen weltweit - da war sich das Laupheimer Organisationsteam schnell einig.

Es stehen im Besonderen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus. Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens. Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen sich Organisationen mithilfe der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird.

0151/23 13 11 45