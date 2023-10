Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Laupertshausen

Die Chorgemeinschaft Laupertshausen besteht bereits seit 70 Jahren. Das wollen Musiker mit einem Jubiläumskonzert feiern. Dabei treten am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Laupertshausen gleich zwei Chöre auf: der junge Chor Hohes Cis Laupertshausen in Singgemeinschaft mit Tabularasa Ingerkingen unter der Leitung von Christina Fischer sowie der Männerchor der Singgemeinschaft unter der Leitung von Gunda Herzog. Am Klavier werden die Chöre von Luisa Ruf begleitet. Damit das Jubiläum ausgiebig gefeiert werden kann, sorgt Helle Dangel bei der anschließenden Party für Stimmung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.