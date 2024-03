Laufen für einen guten Zweck

Sechs Stunden, über fünfhundert Läufer*innen, passendes Wetter und überaus beachtliche Spendengelder - das ist das Resümee des Spendenlaufs der Realschule Ochsenhausen von diesem Jahr.

Nach fünf Jahren fand damit wieder ein Spendenlauf statt. Die ersten Läufer/innen der Klassen 5 und 6 liefen ab kurz nach acht Uhr die Runden im Ochsenhausener Stadion. Anschließend waren die Schüler/innen der 7. und 8. Klassen an der Reihe, die ältesten Jugendlichen aus Klasse 9 und 10 beschlossen den Lauf um kurz nach zwölf Uhr.

Das Ziel war für alle gleich: Möglichst viele Runden laufen. Die Teilnehmer/innen haben sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde einen bestimmten Betrag spenden. So ging am Ende pro Stadionrunde (400m) eine bestimmter Geldsumme von den Eltern, Omas und Opas, Freunden und Bekannten sowie von verschiedenen Betrieben ein. Am Schluss hatten alle einige Runden auf dem Konto, der beste Rundensammler hat fast dreißig innerhalb der zu laufenden fünfundvierzig Minuten geschafft. Außerdem hat die SMV einen Preis für die lauffreudigste Klasse ausgeschrieben, welche sich drei Klassen teilen und nächstes Jahr zum kostenlosen Eisessen gehen dürfen.

Mit der Hälfte der gesammelten Spenden unterstützt die SMV der Realschule Ochsenhausen dieses Jahr verschiedene soziale Projekt: Das Kinderhospiz St. Nikolaus im Bad Grönenbach, Unicef, Weißer Ring e.V., Jane Goodall Institut und das Friedensdorf International erhielten je einen vierstelligen Betrag.

Am 27.02.2024 fand eine persönliche Spendenübergabe der Schule an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach statt. Das Kinderhospiz finanziert sich komplett über Spenden und hat sich sehr über den Beitrag der Realschule gefreut. Als Dankeschön erhielt die Realschule im Gegenzug zwei der Maskottchen des Kinderhospizes, Liesl und Loisl.

Die andere Hälfte der Spenden wird für SMV-Projekte der Schule wie die Ausstattung des Schulhofs, den Sporttag im März oder das fast ganzjährig stattfindende Apfelprojekt verwendet.

Vielen Dank an alle Läufer/innen, Unterstützer/innen und Sponsoren!