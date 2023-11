Laternenumzug im Kindergarten Storchennest

Mit Laternen und Liederheften im Gepäck versammelten sich die Eltern, Kinder und Fachkräfte des Kindergartens Storchennest in Riedlingen am 9. November in der Einrichtung, um wieder einmal das Sankt Martins-Fest zu feiern.

Bevor der Umzug losgehen konnte, kamen wir alle im Garten zusammen, um der Geschichte Sankt Martins zu lauschen. In einer musikalisch untermalten Aufführung erinnerten uns die Kinder an den armen Bettler vor den Toren der Stadt, den Soldaten Martin und seinen Akt der Nächstenliebe, an den wir uns zu diesem Fest erinnern wollen.

Und dann ging es auch schon los. Mit hell erleuchteten Laternen und fleißig einstudierten Liedern zogen wir durch die Straßen der Stadt. Mit kurzen Stopps an der Seniorenwohnanlage am Stadtgraben und am Fachpflegeheim des ZfP, wo einige der Bewohnerinnen und Bewohner unseren Liedern lauschten.

Zurück am Storchennest, stimmten wir noch ein letztes Mal unseren Gesang an, bevor wir alle mit erloschenen Laternenlichtern und in bester Stimmung nach Hause zurückkehrten.