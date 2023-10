Langjährige Partnerschaft wird weiter ausgebaut

Durch die Verlängerung des Sponsorings werden vor allem die Programme TGkids und TGfit! der TG Biberach weiterentwickelt und ausgebaut. Dies umfasst unter anderem die Bereitstellung von qualifizierten Trainern, die Organisation von Veranstaltungen und die Anschaffung von Sportgeräten. Im Bereich TGfit! fördert die BKK VerbundPlus die digitalen Fitnesseinheiten der TG, Bewegungsangebote und die Belebung der neuen Gymnastikräume im TG-Heim.

„Nach drei Jahren erfolgreicher Kooperation als Gesundheitspartner der TG Biberach in sehr schwierigen Zeiten freuen wir uns sehr, künftig weiterhin durch Sport und Bewegung die Gesundheit in der Region aktiv zu fördern. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Partnerschaft einen guten Weg eingeschlagen haben und in den kommenden Jahren unser Engagement als Gesundheitspartner weiter ausbauen können“, sagt Dagmar Stange-Pfalz, Vorstand der BKK VerbundPlus (Biberach).

Die TG Biberach und die BKK VerbundPlus sind stolz auf ihre langjährige Partnerschaft und freuen sich auf die weitere Zukunft. Gemeinsam werden sie sich weiterhin für die Förderung von Bewegung, Gesundheit und Teamgeist in der Region einsetzen.

Die TG Biberach ist ein renommierter Sportverein mit rund 6.000 Mitgliedern in der Region, der sich durch sein vielfältiges Angebot mit 27 Abteilungen, darunter drei eigenständige Vereine sowie den Bereichen TGfit! und TGkids und seiner engagierten Jugendarbeit auszeichnet.

Die BKK VerbundPlus auf der anderen Seite ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Biberach, die sich durch ihr besonderes Engagement im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung auszeichnet. Die Zusammenarbeit mit der TG Biberach ermöglicht es der BKK VerbundPlus, ihre Unterstützung für die lokale Gemeinschaft zu erweitern und einen Beitrag zur Förderung von Bewegung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen zu leisten.