Wohin denn jetzt zum Haareschneiden?

Zahlreiche Zuschauer und Gäste haben sich am Freitagnachmittag, 15. März, vor dem Rathaus in Langenenslingen versammelt. Zu Ehren von Bernhard Blum und seiner Ehefrau Irmgard waren sie gekommen. Eine größere Abordnung des Musikvereins Langenenslingen stellte Notenständer, Noten und ihre Instrumente bereit; sie spielten für ihren langjährigen Mit-Musiker Bernhard Blum. Ein Stehempfang im Saal des Dachgeschosses im Rathaus bildete den Abschluss der Feier.

„Nicht jeder Geschäftsaufgabe schließt sich ein solcher Empfang an“, sagte Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider nach der schwungvollen Begrüßungsmusik. Dieser kleine Festakt vor dem Rathaus würdige jedoch etwas Besonderes: die Schließung des Friseursalons Blum zum Ende des vergangenen Jahres. „Wenn ein so tief verwurzelter Betrieb nach über 100 Jahren schließt, ist dies sicherlich nichts Alltägliches“, fügte Andreas Schneider hinzu. So standen auf dem Platz zwischen Kirche und Rathaus Familienangehörige und zahlreiche geladene Gäste um das Ehepaar Blum. Die kleine Gruppe der Honoratioren Langenenslingens umrahmten den Bürgermeister: Wilfried Steuer, Ehrenbürger und ehemaliger Landrat, Werner Gebele, Ehrenbürger und ehemaliger Bürgermeister, Peter Schneider, Sparkassenpräsident und ehemaliger Landrat, Klaus Sanke, früherer Pfarrer Langenenslingens. Auch sie zählten, wie eine beträchtliche Anzahl Langenenslinger, zur Kundschaft des Friseursalons Blum. Die große Frage unter den Anwesenden lautete daher: „Wohin geht man denn jetzt zum Haareschneiden?“

Als „Institution in unserer Gemeinde“ würdigte Bürgermeister Schneider den nun geschlossenen Friseursalon im Fachwerkhaus an der Hauptstraße. Wohl manche Familiengeschichte sei dort besprochen und mit der „notwendigen Diskretion“ behandelt worden. Pflichtbewusstsein und Herzlichkeit hätten bei Bernhard Blum eine Rolle gespielt. So habe nach 63 Arbeitsjahren der 30. Dezember mit zahlreichen Besuchen und allerletzten Haarschnitten das Ende markiert. Nun stehe der Umzug in eine neue Heimat an.

Peter Schneider erinnerte sich, dass seine Söhne bereits Kunden im Friseursalon Blum waren, ehe er dazu kam: „Und ich hab jeden Haarschnitt bei Ihnen genossen.“ Er beschrieb den bullernden Ofen, das Hochpumpen auf dem Friseurstuhl, das Umlegen des Kragens und des Umhangs, die einstimmende Kopfmassage. „Und dann die Unterhaltung!“ Diskret sei die gewesen und „immer ein Hochgenuss“. Er schloss mit den Worten: „Sie fehlen uns richtig!“

Im Musikverein Langenenslingen sei Bernhard Blum viele Jahre ein engagierter Musiker gewesen, sagte Beatrice Steinhart in ihren Abschiedsworten. Ausdrücklich sage sie in Erinnerung an die langjährige Musikerkarriere Blums „Auf Wiedersehen“ - und nicht nur Adieu. Einen besonderen Auftritt während des Festaktes hatte Claudia Götz. Sie stellte sich als Patenkind Bernhard Blums vor und trug für ihren „Gette“ ein Gedicht des ehemaligen Langenenslinger Bürgermeisters Walter Wachter (1924 bis 2013) vor: „Die Haartracht“. Er beschrieb darin die Arbeit des Friseurs, deren Annehmlichkeiten und Schwierigkeiten. Eine Strophe lautete: „Der Friseur ist auserkoren - zur Schönheit auf den Köpfen, ist geboren.“

Mit zahlreichen Präsenten und guten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt wurde das Ehepaar Blum von allen Seiten bedacht und aus Langenenslingen verabschiedet.