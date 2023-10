Trinkwasser muss in drei Orten des Landkreises Biberach wegen einer bakteriellen Verunreinigung abgekocht werden. Die bis auf Weiteres geltende Regelung betrifft Langenenslingen und die Ortsteile Andelfingen und Friedingen, wie das Landratsamt am Montagabend in Biberach mitteilte.

Die Verunreinigung durch Enterokokken und coliforme Bakterien wurde demnach bei einer Routinekontrolle festgestellt. Enterokokken befinden sich zwar in der normalen Dickdarmflora des Menschen, sie können aber auch verschiedene Infektionen auslösen. „Die Ursachensuche läuft“, teilte das Landratsamt mit.