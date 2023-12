Verein spendet Bücher und Spiele für das Haus für Senioren

Die Unterstützung des Hauses für Senioren ist auf vielfältige Art das Ziel des Vereins für Freunde und Förderer für das Haus für Senioren Langenenslingen. In den vergangenen Tagen haben die Verantwortlichen und Mitarbeiter des Hauses von der Vorsitzenden des Fördervereins, Hildegard Gebele, mehrere Bücher und Spiele im Wert von über 500 Euro als Geschenk des Vereins erhalten. Damit wurde ein wichtiger Wunsch erfüllt, um nun diese für die tägliche Arbeit im Haus zu verwenden. Teilweise hatten die Mitarbeiter bisher ihre eigenen Spiele verwendet. Die gewünschten Spiele und Bücher sind bestens geeignet, die Bewohnerinnen und Bewohner zu aktivieren. Sie ermöglichen Gedächtnisübungen, Erinnerungen an frühere Zeiten zu wecken und sie fördern den Gemeinschaftssinn. Gute Spiele bewirken positive Effekte und steigern auch die Lebensfreude, heißt es in der Pressemitteilung. Der Förderverein freut sich besonders darüber, dass er von der Volks- Raiffeisenbank Riedlingen-Federsee selbst für die Anschaffung eine Spende erhielt und auch damit die Wichtigkeit dieser Anschaffungen gewürdigt wurde.