Was hat die Gemeinde Langenenslingen im ablaufenden Jahr 2023 geprägt? Welche Herausforderungen warten 2024? Bürgermeister Andreas Schneider blickt zurück und voraus.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Was waren für Ihre Gemeinde die schwersten oder anstrengendsten Entscheidungen?

Während eines ganzen Jahres sind immer wieder schwierige und zum Teil auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen und der aktuellen Politik in unserem Land, werden viele Entscheidungen und Entscheidungsprozesse komplizierter und schwieriger. Insbesondere dadurch, dass bei langfristigen Entscheidungen die politischen Rahmenbedingungen nicht klar vorhanden sind, werden strategische Entscheidungen beispielsweise hinsichtlich der Weiterentwicklung einer Gemeinde wesentlich erschwert.

Was waren für Sie herausragende Ereignisse in ihrer Gemeinde in diesem Jahr?

Eines der herausragenden Ereignisse waren sicherlich die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag unseres Ehrenbürgers und früheren Landrates Dr. Wilfried Steuer. Sowohl in der Stadt Riedlingen als auch in unserer Gemeinde wurde mit verschiedenen Veranstaltungen dieser Anlass gewürdigt. Bemerkenswert war hierbei sicherlich, dass mit vielen Beteiligten aus unterschiedlichen Generationen ausgiebig gefeiert wurde. Derartige Veranstaltungen sind insbesondere wichtig für den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft. Daneben war es auch uns eine große Freude, dass im Sommer die Kreisjugendmusikkapelle ihr Sommerkonzert in unserer Gemeinde durchführte. So genossen wir einen wunderbaren Konzertabend auf allerhöchstem Niveau. Solche Auftritte der Kreisjugendmusikkapelle tragen ebenfalls dazu bei, dass sich junge musikbegeisterte Personen aus dem ganzen Landkreis zusammenfinden um gemeinsam zu musizieren und sich zu vernetzen.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Gemeinde war sicherlich auch der Beginn der Sanierungsarbeiten an unserer Grundschule ein sehr wichtiges Ereignis.

Welche wichtigen Projekte werden den Gemeinderat im kommenden Jahr beschäftigen?

Zentrales Thema im kommenden Jahr wird sicherlich die Weiterführung der Sanierungsarbeiten an unserer Grundschule sein. Im August diesen Jahres wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Nach mehreren Ausschreibungsrunden ist es nunmehr gelungen, alle Gewerke vergeben bzw. beauftragen zu können. Nun gilt es, im kommenden Jahr den Schwerpunkt auf die erfolgreiche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu lenken. Des Weiteren werden wir uns im nächsten Jahr auch intensiv mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Da dieses Thema unsere Gemeinde ebenfalls tangiert. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile auch in der öffentlichen Verwaltung und insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung spürbar. Es wird in diesem Bereichen immer schwieriger freie Stellen möglichst zeitnah und auch adäquat nachbesetzen zu können.

Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente des Jahres 2023?

Für mich persönlich war meine Wiederwahl im März 2023 ein emotionaler Moment. Diese Wiederwahl verbunden mit einem hervorragenden Wahlergebnis war für mich auch eine gewisse Bestätigung meiner bisherigen Arbeit und der guten Zusammenarbeit mit den Gremien und den Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus gab es aber auch weitere Momente und Begegnungen in verschiedenen Lebenslagen, welche mir sicherlich noch längere Zeit in Erinnerung bleiben werden.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen und Veranstaltungen an?

Durch die Vielzahl der örtlichen Vereine ist über das ganze Jahr hinweg vieles geboten. Unabhängig von großen Vereinsjubiläen laden viele Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg zum Mitfeiern ein. Sofern die Arbeiten zur Sanierung der Grundschule planmäßig verlaufen, können wir gegebenenfalls im Herbst im Rahmen einer Einweihungsfeier das neu sanierte Gebäude seiner Bestimmung übergeben.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen würde ich mich auf einen wichtigen Wunsch beschränken. Ich wünsche mir, dass man in unserem Land wieder eine Politik betreibt, die von einer breiten Basis getragen ist und dass unsere Gesellschaft wieder etwas bescheidener und normaler wird. Die aktuelle Politik in unserem Land kann man als Kommunalvertreter an der Basis mittlerweile nicht mehr erklären und vertreten. Wir ersticken zunehmend an unserer eigenen Bürokratie und daran, dass Vorgänge immer noch umfangreicher und komplexer gemacht werden. Der Gestaltungsspielraum in den Städten und Gemeinden wird uns durch eine Politik genommen, welche mittlerweile recht wenig mit der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort zu tun hat. Gleichzeitig werden Standards und Ansprüche ins unermessliche gesteigert. Insbesondere in kleinen Flächengemeinden ist diese Entwicklung nicht mehr lange durchzuhalten. Daher hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr zu einer realistischeren Politik zurückkehren. Dabei muss klar und deutlich benannt werden, was der Staat leisten kann und was nicht. Ich wünsche mir daher, dass wir in diesem Bereich in kommenden Jahr deutliche Verbesserungen erreichen.