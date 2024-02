Hans-Peter Wessner ist als Obmann der Schiedsrichtergruppe Sigmaringen in seinem Amt bestätigt worden. Die Versammlung wählte Wessner in Langenenslingen für drei weitere Jahre.

m Ausschuss gab es eine Veränderung. Armin Käfer trat zurück, da er in seinem Heimatverein das Amt des Vorsitzenden angenommen hat. Ihn ersetzt Can Göksu. Komplettiert wird der Ausschuss von Ralf-Uwe Frey, Wolfgang Madlener, Marina Stauß und Yannick Weikert.

66 statt 83 Schiedsrichter: ein Hauptgrund

In seinem Bericht blickte Wessner auf die vergangenen drei Jahre zurück. Wie andere Gruppen hat auch die SRG Sigmaringen durch die Pandemie Mitglieder verloren. Derzeit sind 66 Schiedsrichter (2019 noch 83) aktiv an der Pfeife, vier davon Frauen. Sieben Mitglieder sind nur noch passiv. In der Saison 2022/2023 leiteten die Schiedsrichter der Gruppe 1320 Spiele.

Ein Grund für den starken Rückgang sah Wessner darin, dass die Gruppe in den Jahren 2021 und 2022 keinen eigenen Neulingskurs abhielt. Im vergangenen Jahr gab es wieder einen Kurs unter der Leitung von Lehrwart Leonardo Mimmo. Die Gruppe gewann zehn neue Schiedsrichter. „Durch Doppeleinsätze einiger Kameraden, können wir alle Spiele bis zu den E-Junioren besetzen“, sagte Wessner.

Mit der Zusammenarbeit mit den Vereinen ist Wessner zufrieden. „Ernüchternd ist nur, dass 14 von 18 Vereinen auf Anschreiben bezüglich der Neulingswerbung keine Reaktion zeigten“, sagte er. Neun Vereine der Gruppe sind unter ihrem geforderten Soll, fünf Vereine stellen mehr als sie müssten. Spitzenreiter ist derzeit der SV Unter/Oberschmeien, der zehn anrechenbare Schiedsrichter hat, die ein Mindestmaß an Spielen leiten, es folgen der TSV Gammertingen (7) und der FC Laiz (5). Einzig die SPV Sigmaringen Türk Gücü stellt derzeit keinen Schiedsrichter.

Zwei Spitzenschiedsrichter in der Gruppe Sigmaringen

In die aktuelle Saison startete die Gruppe mit zwei Schiedsrichtern, die höherklassig Spiele leiten: Alexander Nipp (SV Unter/Oberschmeien, Verbandsliga) und Robin Stauß (SV Unter/Oberschmeien, Landesliga).

In der Bezirksliga unter Beobachtung pfeifen Luca Rommel (TSV Gammertingen) und Lenard Idt (TSV Sigmaringendorf/L.), der sich durch seine Leistungen noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Landesliga machen darf.

In der ewigen Spielestatistik gab es eine Veränderung an der Spitze. Wessners Vorgänger Martin Maier leitete Anfang Juli 2023 sein 1700. Spiel und löste Alban Endriß (1699) ab.

Neugebauer hält Referat: Neulingskurs 3.0

Svenja Neugebauer, als Vertreterin des Verbandsschiedsrichterausschusses (VSRA) berichtete von der Pionierarbeit des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) im „Stopp-Konzept“, dass den Schiedsrichtern ein weiteres Instrument zur Deeskalation und Gewaltprävention zur Hand gebe. In der laufenden Saison sprach sich der Verbandsspielausschuss für eine WFV-Umsetzung aus. Schiedsrichter können ihre Spiele bis zu zweimal unterbrechen, für jeweils fünf Minuten, um so Aggressionen aus dem Spiel zu nehmen.

Zudem gab Neugebauer Auskunft über den Neulingskurs 3.0. In diesem Format leiten die Neulinge nach einem kompakten Theorieunterricht bereits die ersten Jugendspiele, ehe die Prüfung ansteht. Zudem gab sie bekannt, dass der Verband zur Saison 2024/2025 die Aufwandsentschädigungen anpasst.