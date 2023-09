Im Sandhof in Langenenslingen findet am Dienstag, 3. Oktober, ein Mostfest statt. Beginn ist um 12 Uhr. Angeboten werden Speisen und Getränke, auch Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus gibt es für die Kinder ein Programm. Sie können die historische Mostpresse betätigen: Äpfel in der großen Mühle mahlen, auspressen und den frischen Saft probieren. Außerdem spielt Fritz Ludwig sein Kasperletheater.