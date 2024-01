„Mordern Swing Guitars“ in der Kulturscheune

„Mordern Swing Guitars“ heißt es am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im Sandhof Kulturscheune in Langenenslingen. Gitarrist Max Zentawer begibt sich gemeinsam mit dem Gitarristen Felix Rehmann und dem Bassisten Stephan Vögele auf eine Reise zurück in die frühen Jahre des Swing und des französischen Valse Musette.

„Dem nostalgischen Charme, der diese Musik prägt, fügt Zentawer in seinen Eigenkompositionen überraschend moderne Elemente hinzu und entzieht sich allen Vergleichen mit genretypischem ,Gypsy-Jazz’, heißt es in der Ankündigung. Auch solistisch bleibe er sich in seiner modernen Spielweise treu und so hält diese zeitgemäße Hommage an den unvergesslichen Django Reinhardt bereit.