Langenenslinger Rat befasst sich mit den Kommunalwahlen

Die Mitglieder des Gemeindrats Langenenslingen kommen am Montag, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Langenenslingen zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung stehen unter anderem Anfragen der Zuhörer, die Änderung der Friedhofssatzung, die Kommunalwahlen am 9. Juni (Wahl des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und seines Stellvertreters, Bestellung der übrigen Mitglieder des Wahlausschusses, Bildung von Wahlbezirken, Bestimmung der Wahlräume und Bestellung der Wahlvorstände für die einzelnen Wahlbezirke), Baugesuche und Bauvoranfragen, Vergaben, Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Anfragen der Gemeinderäte.