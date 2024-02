Langenenslinger Gemeinderat mit Bürgerfragestunde am Montag

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Langenenslingen findet am Montag, 19. Februar, statt. Los geht’s um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Langenenslingen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Anfragen der Zuhörer; Generalsanierung der Grundschule in Langenenslingen; Informationen zum aktuellen Baufortschritt, Festlegung der Gestaltung der Eingangstüre am Schulgebäude; Baugesuche,Neubau einer Garage mit Photovoltaikanlage, Flst. Nr. 505/1, Langwatten-weg 10, Langenenslingen, Kenntnisgabeverfahren: Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport, Flst. Nr. 553/38, Im Strangel 12, Andelfingen und Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle, Flst. Nr. 866, Fürsten-bergstraße 32, Emerfeld sowie Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. Die Sitzung endet mit den Punkten Verschiedenes und Anfragen der Gemeinderäte.