Langenenslingen

Knascht Brüder spenden 1234,56 Euro ans Hospiz Johannes

Langenenslingen / Lesedauer: 1 min

Die Knascht Brüder aus Ittenhausen haben vor Kurzem eine Spende an das Hospiz Johannes in Sigmaringen überreicht (Foto: Knascht Brüder). Der Spendenbetrag in Höhe von 1234,56 Euro kam durch die teilnehmenden Vereine des diesjährigen Nachtumzugs am Zunftmeisterempfang sowie einer Aufstockung durch die Knascht Brüder Ittenhausen zusammen.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 14:38 Von: sz