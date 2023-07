Kinder und Erwachsene lernen Wildkräuter kennen

Zu einer Familienführung lädt das Kreisforstamt für Freitag, 4. August, von 14 bis 16 Uhr ein. Auf einem Streifzug durch die Natur bei Langenenslingen lernen Kinder und Erwachsene von den zahllosen Wildkräutern die wichtigsten Kräuter kennen. Zudem werden heimische Giftpflanzen besprochen. Der Treffpunkt für die Veranstaltung ist in Langenenslingen, Grillhütte bei den „Drei Kreuzen“. Die Führung ist für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Wege sind kinderwagentauglich. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung per Mail an [email protected] erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.